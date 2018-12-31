На востоке Грузии произошло землетрясение магнитудой 3,2

Национальный центр сейсмического мониторинга Грузии сообщил, что в воскресенье в стране произошло землетрясение магнитудой 3,2 в регионе Кахетия.

Об этом сообщило агентство "Интерфакс-Украина".

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По информации сейсмологов, подземные толчки были зафиксированы в 11:40 по киевскому времени на расстоянии в 26 километров к востоку от города Дедоплисцкаро, вблизи села Архилоскало.

Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Сейчас сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало.