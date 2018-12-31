На сході Грузії стався землетрус магнітудою 3,2
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Національний центр сейсмічного моніторингу Грузії повідомив, що у неділю в країні стався землетрус магнітудою 3,2 у регіоні Кахетія.
Про це повідомила агенція "Інтерфакс-Україна".
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За інформацією сейсмологів, підземні поштовхи були зафіксовані об 11:40 за київським часом на відстані у 26 кілометрів на схід від міста Дедоплісцкаро, поблизу села Архілоскало.
Гіпоцентр землетрусу залягав на глибині 10 кілометрів.
Наразі повідомлень про потерпілих або руйнування не надходило.
Джерело: 24 Канал
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