На сході Грузії стався землетрус магнітудою 3,2

Національний центр сейсмічного моніторингу Грузії повідомив, що у неділю в країні стався землетрус магнітудою 3,2 у регіоні Кахетія.

Про це повідомила агенція "Інтерфакс-Україна".

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За інформацією сейсмологів, підземні поштовхи були зафіксовані об 11:40 за київським часом на відстані у 26 кілометрів на схід від міста Дедоплісцкаро, поблизу села Архілоскало.

Гіпоцентр землетрусу залягав на глибині 10 кілометрів.

Наразі повідомлень про потерпілих або руйнування не надходило.