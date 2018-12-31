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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ
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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      На сході Грузії стався землетрус магнітудою 3,2

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      Землетрус у Грузії
      Землетрус у Грузії / Фото з відкритих джерел

      Національний центр сейсмічного моніторингу Грузії повідомив, що у неділю в країні стався землетрус магнітудою 3,2 у регіоні Кахетія.

      Про це повідомила агенція "Інтерфакс-Україна".

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      За інформацією сейсмологів, підземні поштовхи були зафіксовані об 11:40 за київським часом на відстані у 26 кілометрів на схід від міста Дедоплісцкаро, поблизу села Архілоскало.

      Гіпоцентр землетрусу залягав на глибині 10 кілометрів.

      Наразі повідомлень про потерпілих або руйнування не надходило.

      Теги: Землетрус Новини Грузії
      Джерело: 24 Канал
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