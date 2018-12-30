Японію сколихнув потужний землетрус

На півночі Японії у префектурі Хоккайдо стався землетрус магнітудою 5,4 бала.

Про це повідомляє сайт Геологічної служби США.

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Вогнище залягало на глибині 58,28 кілометрів. Землетрус стався о 4:08 за місцевим часом.

Про руйнування і постраждалих не повідомлялося. Також не оголошувалася загроза цунамі.

Нагадаємо, 24 листопада північну частину Японії сколихнув новий потужний землетрус магнітудою 5,2. Підземні поштовхи сталися 20 листопада поблизу узбережжя японської префектури Фукусіма.