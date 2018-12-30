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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      Японію сколихнув потужний землетрус

      289 Читать новость на русском
      Ілюстративне фото
      Ілюстративне фото / www.volcanodiscovery.com

      На півночі Японії у префектурі Хоккайдо стався землетрус магнітудою 5,4 бала.

      Про це повідомляє сайт Геологічної служби США.

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      Вогнище залягало на глибині 58,28 кілометрів. Землетрус стався о 4:08 за місцевим часом.

      Про руйнування і постраждалих не повідомлялося. Також не оголошувалася загроза цунамі.

      Нагадаємо, 24 листопада північну частину Японії сколихнув новий потужний землетрус магнітудою 5,2. Підземні поштовхи сталися 20 листопада поблизу узбережжя японської префектури Фукусіма.

      Теги: Японія Землетрус
      Джерело: 24 канал
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