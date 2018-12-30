Японію сколихнув потужний землетрус
На півночі Японії у префектурі Хоккайдо стався землетрус магнітудою 5,4 бала.
Про це повідомляє сайт Геологічної служби США.
Читайте також: Філіппіни сколихнув потужний землетрус: фото
Вогнище залягало на глибині 58,28 кілометрів. Землетрус стався о 4:08 за місцевим часом.
Про руйнування і постраждалих не повідомлялося. Також не оголошувалася загроза цунамі.
Нагадаємо, 24 листопада північну частину Японії сколихнув новий потужний землетрус магнітудою 5,2. Підземні поштовхи сталися 20 листопада поблизу узбережжя японської префектури Фукусіма.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха17 вересня 2017 , 11:52
ТОП-25 фільмів для святкового настрою7 січня 2015 , 11:10
Підсумки тижня: Старт нової хвилі кризи призначили на 12 вересня8 вересня 2012 , 16:00 3
Відкривай легендарні місця: Сопот9 квітня , 12:00
Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis16 квітня , 15:00