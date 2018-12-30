Японию всколыхнуло землетрясение
На севере Японии в префектуре Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 5,4.
Об этом сообщает сайт Геологической службы США.
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Очаг залегал на глубине 58,28 км. Землетрясение произошло в 4:08 по местному времени.
О разрушениях и пострадавших не сообщалось. Также объявлялась угроза цунами.
Напомним, 24 ноября северную часть Японии всколыхнуло новое мощное землетрясение магнитудой 5,2. Подземные толчки произошли 20 ноября вблизи побережья японской префектуры Фукусима.
Источник: 24 канал
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