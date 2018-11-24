Японию снова всколыхнуло сильное землетрясение

Северную часть Японии всколыхнуло новое мощное землетрясение магнитудой 5,2. Подземные толчки произошли 20 ноября вблизи побережья японской префектуры Фукусима.

Об этом сообщает Геологическая служба США.

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Эпицентр подземных толчков залегал в Тихом океане на глубине более 46 километров в 36 километрах от населенного пункта Намиэ.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет.

Также не объявлялась угроза цунами.

Напомним, в начале сентября в Японии на острове Хоккайдо случилось мощное землетрясение. Оно унесло жизни не менее 44 человек, еще несколько сотен получили ранения. 4 ноября в северной части страны вблизи острова Хаккайдо произошло новое землетрясение магнитудой 5,9 балла.