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      Японию снова всколыхнуло сильное землетрясение

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      В Японии произошло сильное землетрясение
      В Японии произошло сильное землетрясение / Фото из открытых источников

      Северную часть Японии всколыхнуло новое мощное землетрясение магнитудой 5,2. Подземные толчки произошли 20 ноября вблизи побережья японской префектуры Фукусима.

      Об этом сообщает Геологическая служба США.

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      Эпицентр подземных толчков залегал в Тихом океане на глубине более 46 километров в 36 километрах от населенного пункта Намиэ.

      По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет.

      Также не объявлялась угроза цунами.

      Напомним, в начале сентября в Японии на острове Хоккайдо случилось мощное землетрясение. Оно унесло жизни не менее 44 человек, еще несколько сотен получили ранения. 4 ноября в северной части страны вблизи острова Хаккайдо произошло новое землетрясение магнитудой 5,9 балла.

      Теги: Землетрясение Япония
      Источник: 24 Канал
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