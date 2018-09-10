Смертельное землетрясение в Японии: число жертв возросло до 44 человек

Жертвами землетрясения на северном японском острове Хоккайдо стали 44 человека, еще 660 человек получили ранения.

Об этом сообщило информационное агентство "Интерфакс-Украина".

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Агентство по управлению при пожарах и стихийных бедствиях Японии сообщило, что около 2500 человек остаются пока в центрах эвакуации.



Около 2500 человек находятся в центрах эвакуации



Отмечается, что землетрясение стало причиной оползней, которые похоронили под собой целые дома, а дождь еще больше размыл почву в течение выходных.



Японский автомобильный концерн Toyota приостановил работу на 16 из 18 своих заводах в Японии. Сейчас ответственные организации проводят оценку ущерба нанесенного стихией.



Оползни земли после землетрясения похоронили под собой целые дома



Японию раз за разом накрывают природные катаклизмы. Сначала по западу страны прошел самый мощный за последние 25 лет тайфун Джеби, поднимал высоченные волны на море, валил деревья, срывал крыши с домов и разбросал по дороге автомобили. После себе оставил ужасные последствия и человеческие жертвы – унес жизни не менее 11 человек. Впоследствии мощное землетрясение в Японии, произошедшее 5 сентября на острове Хоккайдо, унесло жизни не менее двух человек, десятки числятся пропавшими без вести и более сотни пострадали.