Землетрясение в Японии: есть погибшие и сотни пострадавших (фото и видео)

Мощное землетрясение в Японии, произошедшее 5 сентября на острове Хоккайдо, унес жизни не менее двух человек, десятки считаются пропавшими без вести и более сотни людей пострадали.

Об этом сообщают местные СМИ, а фото и видео публикуют очевидцы в сети.

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В среду, 5 сентября, в Японии на острове Хоккайдо произошло сильное землетрясение магнитудой 6,6 балла.

Отмечается, что после него случилось еще 23 повторных подземных толчка магнитудой до 5,5 баллов.

В результате стихии два человека погибли, около 40 считаются пропавшими без вести и по меньшей мере 110 пострадавших.

Местная власть приняла решение остановить движение поездов, а авиакомпании в экстренном порядке начали отмену рейсов.

Кроме того, из-за землетрясения произошел сход оползней в трех районах острова, а также обрушение нескольких домов. Повреждены дороги, а без света остались около 3 миллионов домов из-за отключения всех четырех теплоэлектростанций в Хоккайдо.

Также, стихия стала причиной отключения внешнего питания на АЭС "Томари".

#update two killed 137 injured & 39 remain missing after strong M6.9 earthquake hits japan's #HokkaidoEarthquake pic.twitter.com/xMiE7n1KNs — Ali Mashooq Baloch (@AliMashooqBalo1) 6 сентября 2018 г.

I've been monitoring this devastation for the past 24 hours and there were actually a total of 6 earthquakes in Hokkaido magnitudes 4.3, 4.6 4.8, 5.3, 5.4 and 6.7 all within 12 hours.



Earthquake in northern Japan causes landslides, power loss https://t.co/2U4LY8tZWJ pic.twitter.com/wsgLQqIZT4 — Stephen Speaks Up (@rial_rocks) 6 сентября 2018 г.

More problems for Japan. A strong 6.7 earthquake hit this morning, with widespread blackouts and lots of damage. pic.twitter.com/FnL59heZ7h — Peter Payne (@JListPeter) 6 сентября 2018 г.

6.6 Magnitude Earthquake That Struck The Northern Japanese Island of Hokkaido Today Causing Landslides...

and Later They Experienced This Lightning Show.

Prayers For Japan. #Earthquake#Typhoonpic.twitter.com/V79k2O77BQ — ~Marietta️ (@MariettaPosts) 5 сентября 2018 г.

A powerful earthquake shook Japan’s northernmost main island of Hokkaido early Thursday. There are a lot landslides occurred by the earthquake. About this earthquake in English →https://t.co/tW7v1U2dnd #hokkaido #earthquake pic.twitter.com/k2YqoejNF2 — 読売新聞写真部 (@tshashin) 6 сентября 2018 г.

In Hokkaido there was an earthquake with an intensity of six on the Japanese scale of one to seven. About 32 people were missing, at least 127 people were injured. Please God, please help them.#earthquake#Japan #Hokkaido pic.twitter.com/bu0ht8m8bw — 工房 彩 (@WorkshopAya) 6 сентября 2018 г.

At least two dead and dozens missing after powerful magnitude 6.6 earthquake hits Hokkaido island, Japan https://t.co/VT2SnmuEvu pic.twitter.com/M67xLbMl7a — Al Jazeera English (@AJEnglish) 6 сентября 2018 г.

Напомним, ранее 24 канал сообщал, что в результате мощного землетрясения на японском острове Хоккайдо пострадали по меньшей мере 10 человек, один из них находится в тяжелом состоянии.