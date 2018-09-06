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Землетрясение в Японии: есть погибшие и сотни пострадавших (фото и видео)

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Последствия землетрясения в Японии
Последствия землетрясения в Японии / Фото из открытых источников

Мощное землетрясение в Японии, произошедшее 5 сентября на острове Хоккайдо, унес жизни не менее двух человек, десятки считаются пропавшими без вести и более сотни людей пострадали.

Об этом сообщают местные СМИ, а фото и видео публикуют очевидцы в сети.

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В среду, 5 сентября, в Японии на острове Хоккайдо произошло сильное землетрясение магнитудой 6,6 балла.

Отмечается, что после него случилось еще 23 повторных подземных толчка магнитудой до 5,5 баллов.

В результате стихии два человека погибли, около 40 считаются пропавшими без вести и по меньшей мере 110 пострадавших.

Местная власть приняла решение остановить движение поездов, а авиакомпании в экстренном порядке начали отмену рейсов.

Кроме того, из-за землетрясения произошел сход оползней в трех районах острова, а также обрушение нескольких домов. Повреждены дороги, а без света остались около 3 миллионов домов из-за отключения всех четырех теплоэлектростанций в Хоккайдо.

Также, стихия стала причиной отключения внешнего питания на АЭС "Томари".

 

 

 

 

 

 

 

 

Напомним, ранее 24 канал сообщал, что в результате мощного землетрясения на японском острове Хоккайдо пострадали по меньшей мере 10 человек, один из них находится в тяжелом состоянии.

Теги: Жертвы Стихийный бедствия Землетрясение Япония
Источник: 24 канал
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