Землетрясение в Японии: есть погибшие и сотни пострадавших (фото и видео)
Мощное землетрясение в Японии, произошедшее 5 сентября на острове Хоккайдо, унес жизни не менее двух человек, десятки считаются пропавшими без вести и более сотни людей пострадали.
Об этом сообщают местные СМИ, а фото и видео публикуют очевидцы в сети.
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В среду, 5 сентября, в Японии на острове Хоккайдо произошло сильное землетрясение магнитудой 6,6 балла.
Отмечается, что после него случилось еще 23 повторных подземных толчка магнитудой до 5,5 баллов.
В результате стихии два человека погибли, около 40 считаются пропавшими без вести и по меньшей мере 110 пострадавших.
Местная власть приняла решение остановить движение поездов, а авиакомпании в экстренном порядке начали отмену рейсов.
Кроме того, из-за землетрясения произошел сход оползней в трех районах острова, а также обрушение нескольких домов. Повреждены дороги, а без света остались около 3 миллионов домов из-за отключения всех четырех теплоэлектростанций в Хоккайдо.
Также, стихия стала причиной отключения внешнего питания на АЭС "Томари".
Напомним, ранее 24 канал сообщал, что в результате мощного землетрясения на японском острове Хоккайдо пострадали по меньшей мере 10 человек, один из них находится в тяжелом состоянии.