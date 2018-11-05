08:13
5 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФЫ НА ГАЗ САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Санаторий для террористов РФ. Путин против голландского сыра
      Вєсті Кремля
      17:30, 3 ноября
      Вести. UA. Жир. Богопослушный Кива. Гройсман в поисках работы
      Вєсті.UA
      18:55, 3 ноября
      Новые схемы черных регистраторов, или Как отжать квартиру нардепа
      ЦРУ
      09:00, 2 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. первые ЭВМ
      Згадати все
      23:00, 30 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФЫ НА ГАЗ САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ

      В Японии произошло мощное землетрясение

      80 Читати новину українською
      Японию сотрясло мощное землетрясение
      Японию сотрясло мощное землетрясение / Фото из открытых источников

      В воскресенье, 4 ноября, в северной части Японии произошло землетрясение магнитудой 5,9 балла по шкале Рихтера.

      Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

      Читайте также: Индонезию всколыхнуло новое землетрясение

      Отмечается, что центр землетрясения находился вблизи острова Хаккайдо и залегал на глубине 10 километров.

      Пока информации о жертвах, пострадавших и разрушениях в результате стихии пока нет.

      Напомним, в начале сентября в Японии остров Хоккайдо сотрясло мощное землетрясение. Оно унесло жизни не менее 44 человек, еще несколько сотен получили ранения.

      Теги: Япония Землетрясение
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Хто обікрав ЦУМ в Донецьку, Росію треба знищити, Синод на трьох: топ-5 блогів тижня
      4 ноября , 22:00 Хто обікрав ЦУМ в Донецьку, Росію треба знищити, Синод на трьох: топ-5 блогів тижня
      Блог Медіа
      Смерть Екатерины Гандзюк и погром могил священником Московского патриархата – топ-5 видео недели
      4 ноября , 19:30 Смерть Екатерины Гандзюк и погром могил священником Московского патриархата – топ-5 видео недели
      Почему по делу Катерины Гандзюк нужен суд присяжных?
      4 ноября , 19:00 Почему по делу Катерины Гандзюк нужен суд присяжных?
      Юрій Бутусов
      Идти на выбори, или не идти? – вот в чем вопрос
      4 ноября , 16:01 Идти на выбори, или не идти? – вот в чем вопрос
      Юрий Касьянов
      Сколько нападений на активистов в Украине совершено с начала года: данные правозащитников
      4 ноября , 15:10 Сколько нападений на активистов в Украине совершено с начала года: данные правозащитников
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Драка с участием звезды "Такси" Сами Насери в Москве: известна причина столкновения
       7 августа , 17:45
      Путин дал инструкции для российских СМИ на закрытом заседании
       18 мая 2017 , 21:08
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук