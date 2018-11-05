В Японии произошло мощное землетрясение

В воскресенье, 4 ноября, в северной части Японии произошло землетрясение магнитудой 5,9 балла по шкале Рихтера.

Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

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Отмечается, что центр землетрясения находился вблизи острова Хаккайдо и залегал на глубине 10 километров.

Пока информации о жертвах, пострадавших и разрушениях в результате стихии пока нет.

Напомним, в начале сентября в Японии остров Хоккайдо сотрясло мощное землетрясение. Оно унесло жизни не менее 44 человек, еще несколько сотен получили ранения.