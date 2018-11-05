У Японії стався потужний землетрус

У неділю, 4 листопада, в північній частині Японії стався потужний землетрус магнітудою 5,9 бала за шкалою Ріхтера.

Про це повідомляє Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр.

Читайте також: Індонезію сколихнув новий землетрус

Зазначається, що центр землетрусу був розташований поблизу острова Хаккайдо і залягав на глибині 10 кілометрів.

Наразі інформації про жертв, постраждалих і руйнування внаслідок стихії поки немає.

Нагадаємо, на початку вересня Японію на острові Хоккайдо струсонув потужний землетрус. Він забрав життя щонайменше 44 людей, ще кілька сотень отримали поранення.