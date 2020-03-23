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      На встрече с Зеленским олигархи поделили области на время коронавируса, – СМИ

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      Президент Украины Владимир Зеленский 16 марта провел встречу с украинскими олигархами, во время которой просил бизнесменов финансово помочь Украине бороться с коронавирусом. Журналисты утверждают, что в ходе этой встречи между предпринимателями поделили области – кто и какой будет заниматься в борьбе с эпидемией.

      Распределение прежде всего происходило по принципу того, в каком регионе конкретный олигарх имеет влияние, рассказал в своем телеграмм-канале журналист "Украинской правды" Роман Кравец.

      Интересно Зеленский собрал олигархов на Банковой: говорили о коронавирусе

      Как олигархи поделили области

      • Ринат Ахметов:
        Львовская, Ивано-Франковская, Донецкая и Луганская области, а также город Кривой Рог
      • Виктор Пинчук:
        Днепропетровская область;
      • Игорь Коломойский:
        Запорожская область;
      • Игорь Палица:
        Волынская область;
      • Андрей Варевский:
        Полтавская и Кировоградская области;
      • Юрий Косюк:
        Винницкая и Черкасская области;
      • Андрей Ставницер:
        Одесская область;
      • Александр Ярославский:
        Харьковская область.

      Зеленский просил помогать не только деньгами, но и людьми. Мол, у олигархов в каждой области есть крупные предприятия, там профессиональные менеджеры, и пусть они на местах помогают местной власти,
      – рассказал один из участников встречи.

      Что еще известно о встрече Зеленского с олигархами?Согласно сообщению Офиса Президента, Владимир Зеленский сам пригласил олигархов на Банковую, а пришли – те, кто хотел. Во время встречи Зеленский призвал бизнесменов помочь с закупкой оборудования для борьбы с коронавирусом.

      В ОПУ не уточняли, кто именно из олигархов прибыл на встречу, но журналисты заметили машины Рината Ахметова, Александра Ярославского, Игоря Коломойского и Андрея Варевского.

       

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Новости политики Владимир Зеленский Президент Украины Офіс Президента Игорь Коломойский Виктор Пинчук Ринат Ахметов Бизнес
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