На встрече с Зеленским олигархи поделили области на время коронавируса, – СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский 16 марта провел встречу с украинскими олигархами, во время которой просил бизнесменов финансово помочь Украине бороться с коронавирусом. Журналисты утверждают, что в ходе этой встречи между предпринимателями поделили области – кто и какой будет заниматься в борьбе с эпидемией.
Распределение прежде всего происходило по принципу того, в каком регионе конкретный олигарх имеет влияние, рассказал в своем телеграмм-канале журналист "Украинской правды" Роман Кравец.
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Как олигархи поделили области
- Ринат Ахметов:
Львовская, Ивано-Франковская, Донецкая и Луганская области, а также город Кривой Рог
- Виктор Пинчук:
Днепропетровская область;
- Игорь Коломойский:
Запорожская область;
- Игорь Палица:
Волынская область;
- Андрей Варевский:
Полтавская и Кировоградская области;
- Юрий Косюк:
Винницкая и Черкасская области;
- Андрей Ставницер:
Одесская область;
- Александр Ярославский:
Харьковская область.
Зеленский просил помогать не только деньгами, но и людьми. Мол, у олигархов в каждой области есть крупные предприятия, там профессиональные менеджеры, и пусть они на местах помогают местной власти,
– рассказал один из участников встречи.
Что еще известно о встрече Зеленского с олигархами?Согласно сообщению Офиса Президента, Владимир Зеленский сам пригласил олигархов на Банковую, а пришли – те, кто хотел. Во время встречи Зеленский призвал бизнесменов помочь с закупкой оборудования для борьбы с коронавирусом.
В ОПУ не уточняли, кто именно из олигархов прибыл на встречу, но журналисты заметили машины Рината Ахметова, Александра Ярославского, Игоря Коломойского и Андрея Варевского.