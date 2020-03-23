На встрече с Зеленским олигархи поделили области на время коронавируса, – СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский 16 марта провел встречу с украинскими олигархами, во время которой просил бизнесменов финансово помочь Украине бороться с коронавирусом. Журналисты утверждают, что в ходе этой встречи между предпринимателями поделили области – кто и какой будет заниматься в борьбе с эпидемией.

Распределение прежде всего происходило по принципу того, в каком регионе конкретный олигарх имеет влияние, рассказал в своем телеграмм-канале журналист "Украинской правды" Роман Кравец.

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Как олигархи поделили области

Ринат Ахметов:

Львовская, Ивано-Франковская, Донецкая и Луганская области, а также город Кривой Рог

Львовская, Ивано-Франковская, Донецкая и Луганская области, а также город Кривой Рог Виктор Пинчук:

Днепропетровская область;

Днепропетровская область; Игорь Коломойский:

Запорожская область;

Запорожская область; Игорь Палица:

Волынская область;

Волынская область; Андрей Варевский:

Полтавская и Кировоградская области;

Полтавская и Кировоградская области; Юрий Косюк:

Винницкая и Черкасская области;

Винницкая и Черкасская области; Андрей Ставницер:

Одесская область;

Одесская область; Александр Ярославский:

Харьковская область.

Зеленский просил помогать не только деньгами, но и людьми. Мол, у олигархов в каждой области есть крупные предприятия, там профессиональные менеджеры, и пусть они на местах помогают местной власти,

– рассказал один из участников встречи.

Что еще известно о встрече Зеленского с олигархами?Согласно сообщению Офиса Президента, Владимир Зеленский сам пригласил олигархов на Банковую, а пришли – те, кто хотел. Во время встречи Зеленский призвал бизнесменов помочь с закупкой оборудования для борьбы с коронавирусом.



В ОПУ не уточняли, кто именно из олигархов прибыл на встречу, но журналисты заметили машины Рината Ахметова, Александра Ярославского, Игоря Коломойского и Андрея Варевского.