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      На зустрічі з Зеленським олігархи поділили області на час коронавірусу, – ЗМІ

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      Про що Зеленський домовлявся на зустрічі з олігархами / president.gov.ua

      Президент України Володимир Зеленський 16 березня провів зустріч з українськими олігархами, під час якої просив бізнесменів фінансово допомогти Україні боротися з коронавірусом. Журналісти стверджують, що у ході цієї зустрічі між підприємцями поділили області – хто і якою займатиметься у боротьбі з епідемією.

      Розподіл передовсім відбувався за принципом того, у якому регіоні конкретний олігарх має вплив, розповів у своєму телеграм-каналі журналіст "Української правди" Роман Кравець.

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      Як олігархи поділили області

      • Рінат Ахметов:
        Львівська, Івано-Франківська, Донецька і Луганська області, а також місто Кривий Ріг;
      • Віктор Пінчук:
        Дніпропетровська область;
      • Ігор Коломойський:
        Запорізька область;
      • Ігор Палиця:
        Волинська область;
      • Андрій Варевський:
        Полтавська і Кіровоградська області;
      • Юрій Косюк:
        Вінницька і Черкаська області;
      • Андрій Ставніцер:
        Одеська область;
      • Олександр Ярославський:
        Харківська область.

      Зеленський просив помагати не тільки грошима, але й людьми. Мовляв, в олігархів у кожній області є великі підприємства, там професійні менеджери, тож нехай вони на місцях допомагають місцевій владі,
      – розповів один з учасників зустрічі.

      Що ще відомо про зустріч Зеленського з олігархами?Згідно з повідомленням Офісу Президента, Володимир Зеленський сам запросив олігархів на Банкову, а прийшли – ті, хто хотів. Під час зустрічі Зеленський закликав бізнесменів допомогти з закупівлею обладнання для боротьби з коронавірусом.

      В ОПУ не уточнювали, хто саме з олігархів прибув на зустріч, але журналісти помітили автівки Ріната Ахметова, Олександра Ярославського, Ігоря Коломойського й Андрія Варевського.

       

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      сьогодні
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Коронавірус Covid-19 Новини України Коронавірус в Україні Новини політики Володимир Зеленський Президент України Офіс Президента Ігор Коломойський Віктор Пінчук Рінат Ахметов Бізнес
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