На зустрічі з Зеленським олігархи поділили області на час коронавірусу, – ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський 16 березня провів зустріч з українськими олігархами, під час якої просив бізнесменів фінансово допомогти Україні боротися з коронавірусом. Журналісти стверджують, що у ході цієї зустрічі між підприємцями поділили області – хто і якою займатиметься у боротьбі з епідемією.

Розподіл передовсім відбувався за принципом того, у якому регіоні конкретний олігарх має вплив, розповів у своєму телеграм-каналі журналіст "Української правди" Роман Кравець.

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Як олігархи поділили області

Рінат Ахметов :

Львівська, Івано-Франківська, Донецька і Луганська області, а також місто Кривий Ріг;

: Львівська, Івано-Франківська, Донецька і Луганська області, а також місто Кривий Ріг; Віктор Пінчук :

Дніпропетровська область;

: Дніпропетровська область; Ігор Коломойський :

Запорізька область;

: Запорізька область; Ігор Палиця :

Волинська область;

: Волинська область; Андрій Варевський :

Полтавська і Кіровоградська області;

: Полтавська і Кіровоградська області; Юрій Косюк :

Вінницька і Черкаська області;

: Вінницька і Черкаська області; Андрій Ставніцер :

Одеська область;

: Одеська область; Олександр Ярославський:

Харківська область.

Зеленський просив помагати не тільки грошима, але й людьми. Мовляв, в олігархів у кожній області є великі підприємства, там професійні менеджери, тож нехай вони на місцях допомагають місцевій владі,

– розповів один з учасників зустрічі.

Що ще відомо про зустріч Зеленського з олігархами?Згідно з повідомленням Офісу Президента, Володимир Зеленський сам запросив олігархів на Банкову, а прийшли – ті, хто хотів. Під час зустрічі Зеленський закликав бізнесменів допомогти з закупівлею обладнання для боротьби з коронавірусом.



В ОПУ не уточнювали, хто саме з олігархів прибув на зустріч, але журналісти помітили автівки Ріната Ахметова, Олександра Ярославського, Ігоря Коломойського й Андрія Варевського.