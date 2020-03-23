На зустрічі з Зеленським олігархи поділили області на час коронавірусу, – ЗМІ
Президент України Володимир Зеленський 16 березня провів зустріч з українськими олігархами, під час якої просив бізнесменів фінансово допомогти Україні боротися з коронавірусом. Журналісти стверджують, що у ході цієї зустрічі між підприємцями поділили області – хто і якою займатиметься у боротьбі з епідемією.
Розподіл передовсім відбувався за принципом того, у якому регіоні конкретний олігарх має вплив, розповів у своєму телеграм-каналі журналіст "Української правди" Роман Кравець.
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Як олігархи поділили області
- Рінат Ахметов:
Львівська, Івано-Франківська, Донецька і Луганська області, а також місто Кривий Ріг;
- Віктор Пінчук:
Дніпропетровська область;
- Ігор Коломойський:
Запорізька область;
- Ігор Палиця:
Волинська область;
- Андрій Варевський:
Полтавська і Кіровоградська області;
- Юрій Косюк:
Вінницька і Черкаська області;
- Андрій Ставніцер:
Одеська область;
- Олександр Ярославський:
Харківська область.
Зеленський просив помагати не тільки грошима, але й людьми. Мовляв, в олігархів у кожній області є великі підприємства, там професійні менеджери, тож нехай вони на місцях допомагають місцевій владі,
– розповів один з учасників зустрічі.
Що ще відомо про зустріч Зеленського з олігархами?Згідно з повідомленням Офісу Президента, Володимир Зеленський сам запросив олігархів на Банкову, а прийшли – ті, хто хотів. Під час зустрічі Зеленський закликав бізнесменів допомогти з закупівлею обладнання для боротьби з коронавірусом.
В ОПУ не уточнювали, хто саме з олігархів прибув на зустріч, але журналісти помітили автівки Ріната Ахметова, Олександра Ярославського, Ігоря Коломойського й Андрія Варевського.