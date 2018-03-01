На выборах президента России возможен сюрприз, – политолог

Российский оппозиционер Алексей Навальный готовит бойкот выборов. И хоть это движение сейчас незаметно, однако место для сюрприза остается.

Об этом заявила российский политолог и историк Елена Галкина в комментарии изданию "Обозреватель".

"Я не вижу интереса к выборам, более того, власть пытается всячески отмежеваться от всего избирательного процесса. То есть, это референдум по переизбранию Путина. Собственно, все основные новости посвящены демонстрации успехов Путина и стабильности системы", – пояснила политолог.

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При этом она отметила, что даже бойкот выборов, который готовит оппозиционер Навальный, идет на спад.

"Он начинался в декабре, но из-за репрессий, которые были применены в первую очередь к Навальному и его команде, против всех организаций, которые могли принять участие в этом, я подозреваю, что такой компании не получится скорее всего", – считает политолог.

При этом она не исключает место для сюрприза.

"Вообще Навальный мастер мобилизации, он умеет вывести на улицы совершенно непредсказуемо большие толпы. Так что здесь остается место для неожиданности", – сказала Галкина.