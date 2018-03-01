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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

На виборах президента Росії можливий сюрприз, – політолог

3413 Читать новость на русском
Володимир Путін
Володимир Путін / segodnya.ua

Російський опозиціонер Олексій Навальний готує бойкот виборів. І хоч цей рух зараз непомітний, однак місце для сюрпризу залишається.

Про це заявила російський політолог і історик Олена Галкіна в коментарі виданню "Обозреватель".

"Я не бачу інтересу до виборів, більше того, влада намагається всіляко відмежуватись від усього виборчого процесу. Тобто, це референдум з переобрання Путіна. Власне, всі основні новини присвячені демонстрації успіхів Путіна і стабільності системи", – пояснила політолог.

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При цьому вона зауважила, що навіть бойкот виборів, який готує опозиціонер Навальний, йде на спад.

"Воно починалося в грудні, але через репресії, які були застосовані насамперед до Навального і його команди, проти всіх організацій, які могли взяти участь в цьому, я підозрюю, що такої компанії не вийде швидше за все, - вважає політолог.

При цьому вона не виключає місце для сюрпризу.

"Взагалі Навальний майстер мобілізації, він вміє вивести на вулиці абсолютно непередбачувано великі натовпи. Так що тут залишається місце для несподіванки", – сказала Галкіна.

Теги: Новини політики Володимир Путін Новини Росії Олексій Навальний
Джерело: 24 Канал
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