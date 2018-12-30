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      На выборах в Бангладеше погибли по меньшей мере 12 человек

      31 Читати новину українською
      На выборах в Бангладеше погибли по меньшей мере 12 человек
      На выборах в Бангладеше погибли по меньшей мере 12 человек / www.afp.com

      В воскресенье, 30 декабря, в Бангладеше во время парламентских выборов произошли столкновения сторонников власти и оппозиции. В результате погибли по меньшей мере 12 человек, среди жертв – один полицейский.

      Об этом сообщило издание AFP.

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      Трех представителей оппозиции застрелили правоохранители, еще восемь человек погибли во время столкновений между активистами, которые поддерживают действующую и оппозиционную партии.

      В полиции заявляют, что были вынуждены застрелить активистов, применив оружие для самообороны.

      Столкновения между активистами, которые поддерживают действующую партию и сторонниками оппозиционной партии происходят с ноября 2018 года. Предвыборная кампания в стране также происходила на фоне вспышек насилия. Таким образом, с начала избирательной кампании погибло уже 16 человек.

      Теги: Новости Украины Протесты Жертвы Бангладеш
      Источник: 24 Канал
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