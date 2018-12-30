На виборах у Бангладеш загинули щонайменше 12 людей

У неділю, 30 грудня, у Бангладеш під час парламентських виборів відбулися сутички прихильників влади і опозиції. В результаті загинули щонайменше 12 людей, серед жертв – один поліцейський.

Про це повідомило видання AFP.

Читайте також: Протести "жовтих жилетів": чи відмінять новорічні гуляння у Парижі

Трьох представників опозиції застрелили правоохоронці, ще вісім осіб загинули під час сутичок між активістами, які підтримують чинну та опозиційну партії.

У поліції заявляють, що були вимушені застрелили активістів, застосувавши зброю для самооборони.

Сутички між активістами, які підтримують чинну партію і прихильниками опозиційної партії відбуваються з листопада 2018 року. Передвиборча кампанія в країні також відбувалась на тлі спалахів насильства. Таким чином, від початку виборчої кампанії загинуло вже 16 людей.