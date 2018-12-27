Протести "жовтих жилетів": чи відмінять новорічні гуляння у Парижі

У французькій столиці Парижі не скасовуватимуть традиційні новорічні святкування на Єлисейських полях, не зважаючи на нові акції "жовтих жилетів".

Таке рішення прийняла влада міста, повідомляє Figaro.

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У Парижі заплановані "звукове та світлове шоу" і феєрверк на новорічну ніч.

У групах "жовтих жилетів" у Facebook анонсовано новий збір на Єлисейських полях саме у новорічну ніч. Там зазначається, що мета збору – "мирно та святково продовжувати боротьбу". Крім того, новорічна ніч у Франції регулярно супроводжується навмисним спалюванням автомобілів.

Нагадаємо, що у Франції відбуваються протести "жовтих жилетів". Зокрема, 8 грудня у Парижі поліція застосувала сльозогінний газ та відтіснила щитами демонстрантів, відомих як "жовті жилети". Також вперше з 2005 року на вулиці Парижа вивели бронетранспортери. На вулицях міста з'явилися перші барикади, все місто затягнуло їдким чорним димом. Аби відгородитись від поліцейських, протестувальники використовують сміттєві баки, бетонні плити та навіть дерева.

Хто такі "жовті жилети" і чому вони протестують?Це водії, які протестують проти підвищення цін на пальне, екологічного податку, а також проти "несправедливої політики уряду", що підриває купівельну спроможність населення. Стихійний рух незадоволених зростанням цін на пальне виник в соціальних мережах. Протестувальники впізнають один одного завдяки жовтим аварійним жилетам, які вони кладуть під лобове скло автомобілів.