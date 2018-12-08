Протести у Франції: як "жовті жилети" випробовують владу на міцність

У Парижі знову неспокійно, "жовті жилети" зводять барикади на Єлисейський полях та палять багаття, трощать магазини і кафе.

Протести у Франції тривають вже третій тиждень. Спершу мітингувальники вимагали скасувати підвищення податків, бо це одразу б спровокувало здорожчання пального на 30%.

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Французький уряд пішов на поступки і підвищення еко-податків відклав.



Сьогодні майже 8 тисяч людей вийшли на акцію протесту у середмістя Парижа вимагати відставки уряду та зменшення податків. Хтось мирно йде вулицями, хтось – ні.

Рух "жовтих жилетів" використовують екстремістські налаштовані молодики. Здебільшого це вихідці з сімей емігрантів, у них немає ані освіти, ані роботи. Своє роздратування вони зганяють, влаштовуючи безлади. Частину молодих учасників протесту обурила дії поліції в Мант-ля-Жолі. Два дні тому учнів місцевого ліцею правоохоронці змусили стояти на колінах з руками за головою.

Біля Єлисейських полів поліція встановила кордони. Мітингувальників перевіряли на наявність небезпечних предметів. Частина спробувала прорватися крізь кордон. Поліція застосовувала сльозогінний газ і водомети.

Напередодні влада розпорядилася посилити поліцейські підрозділи. В Парижі на патрулювання вивели додатково вісім тисяч правоохоронців. А у Франції загалом – 89 тисяч. Мітингувальників нарахували понад 125 тисяч.

Ми запровадили надзвичайні заходи безпеки у всій Франції, і в Парижі зокрема, аби мати змогу протидіяти агресивним протестувальникам і проводити масові затримання,

– сказав заступник міністра внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс.

Вдатися до таких надзвичайних заходів безпеки владу змусили події минулих вихідних, коли мітингувальники так само трощили магазини, ресторани і кафе і підпалювали смітники у середмісті Парижа. Тоді у сутичках загинуло чотири людини, ще понад 130 дістали поранення.

Після цих подій влада пристала на вимоги мітингувальників і скасувала підвищення податків з 2019 року. Всі очікували на промову президента. Але Емануель Макрон лише поспілкувався з поліцейськими і пожежниками, які розганяли демонстрантів. І цього разу французький президент утримався від виступу. А от його американський колега вже прокоментував події у французькій столиці.

Паризька угода не працює настільки добре для Парижа. Протести та безлади по всій Франції. Люди не хочуть платити великі суми грошей здебільшого третім країнам світу (якими сумнівно керують) для того, щоби захистити довкілля. Вони скандують: "Ми хочемо Трампа!". Люблю Францію,

– написав Трамп.

The Paris Agreement isn’t working out so well for Paris. Protests and riots all over France. People do not want to pay large sums of money, much to third world countries (that are questionably run), in order to maybe protect the environment. Chanting “We Want Trump!” Love France. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 8, 2018

Дональд Трамп вочевидь мав на увазі кліматичну угоду, на підтримку якої сьогодні у Парижі проходила ще одна акція. Але на тлі безладів в середмісті, про неї майже не згадують. А от рух "жовтих жилетів" згадують також у Бельгії і Нідерландах. Там проходять аналогічні акції.

У Брюсселі поліція затримала понад 100 мітингувальників. В Амстердамі кілька десятків "жовтих жилетів" з піснями і жартами пройшлися містом.