Протесты во Франции: как "желтые жилеты" испытывают власть на прочность
В Париже снова неспокойно, "желтые жилеты" строят баррикады на Елисейский полях и жгут костры, громят магазины и кафе.
Протесты во Франции продолжаются уже третью неделю. Сначала митингующие требовали отменить повышение налогов, потому что это сразу бы спровоцировало подорожание горючего на 30%.
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Французское правительство пошло на уступки и повышение эко-налогов отложило.
Сегодня почти 8 тысяч человек вышли на акцию протеста в центр города Парижа требовать отставку правительства и снижение налогов. Кто-то мирно идет по улицам, кто-то – нет.
Движение "желтых жилетов" используют экстремистски настроенные молодые люди. В основном это выходцы из семей эмигрантов, у них нет ни образования, ни работы. Свое раздражение они сгоняют, устраивая беспорядки. Часть молодых протестующих возмутили действия полиции в Мант-ла-Жоли. Два дня назад учеников местного лицея правоохранители заставили стоять на коленях с руками за головой.
У Елисейских полей полиция установила границы. Митингующих проверяли на наличие опасных предметов. Часть попыталась прорваться сквозь кордон. Полиция применяла слезоточивый газ и водометы.
Накануне власти распорядились усилить полицейские подразделения. В Париже на патрулирование вывели дополнительно восемь тысяч правоохранителей. А во Франции в целом – 89 тысяч. Митингующих насчитали более 125 тысяч.
Мы ввели чрезвычайные меры безопасности во всей Франции, и в Париже в частности, чтобы иметь возможность противодействовать агрессивным протестующим и проводить массовые задержания,
– сказал заместитель министра внутренних дел Франции Лоран Нуньес.
Прибегнуть к таким крайним мерам безопасности власть заставили события прошлых выходных, когда митингующие так же громили магазины, рестораны и кафе и поджигали урны в центре Парижа. Тогда в столкновениях погибли четыре человека, еще более 130 получили ранения.
После этих событий власть приняла требования митингующих и отменила повышение налогов с 2019 года. Все ожидали речь президента. Но Эмануэль Макрон только пообщался с полицейскими и пожарными, которые разгоняли демонстрантов. И на этот раз французский президент воздержался от выступления. А вот его американский коллега уже прокомментировал события во французской столице.
Парижское соглашение не работает настолько хорошо для Парижа. Протесты и беспорядки по всей Франции. Люди не хотят платить большие суммы денег в основном третьим странам мира (которыми сомнительно управляют) для того, чтобы защитить окружающую среду. Они скандируют: "Мы хотим Трампа!" Люблю Францию,
– написал Трамп.
Дональд Трамп очевидно имел в виду климатическое соглашение, в поддержку которого сегодня в Париже проходит еще одна акция. Но на фоне беспорядков в центре, о ней почти не вспоминают. А вот движение "желтых жилетов" вспоминают также в Бельгии и Нидерландах. Там проходят аналогичные акции.
В Брюсселе полиция задержала более 100 митингующих. В Амстердаме несколько десятков "желтых жилетов" с песнями и шутками прошлись по городу.