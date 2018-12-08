Протесты во Франции: как "желтые жилеты" испытывают власть на прочность

В Париже снова неспокойно, "желтые жилеты" строят баррикады на Елисейский полях и жгут костры, громят магазины и кафе.

Протесты во Франции продолжаются уже третью неделю. Сначала митингующие требовали отменить повышение налогов, потому что это сразу бы спровоцировало подорожание горючего на 30%.

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Французское правительство пошло на уступки и повышение эко-налогов отложило.

Сегодня почти 8 тысяч человек вышли на акцию протеста в центр города Парижа требовать отставку правительства и снижение налогов. Кто-то мирно идет по улицам, кто-то – нет.

Движение "желтых жилетов" используют экстремистски настроенные молодые люди. В основном это выходцы из семей эмигрантов, у них нет ни образования, ни работы. Свое раздражение они сгоняют, устраивая беспорядки. Часть молодых протестующих возмутили действия полиции в Мант-ла-Жоли. Два дня назад учеников местного лицея правоохранители заставили стоять на коленях с руками за головой.

У Елисейских полей полиция установила границы. Митингующих проверяли на наличие опасных предметов. Часть попыталась прорваться сквозь кордон. Полиция применяла слезоточивый газ и водометы.

Накануне власти распорядились усилить полицейские подразделения. В Париже на патрулирование вывели дополнительно восемь тысяч правоохранителей. А во Франции в целом – 89 тысяч. Митингующих насчитали более 125 тысяч.

Мы ввели чрезвычайные меры безопасности во всей Франции, и в Париже в частности, чтобы иметь возможность противодействовать агрессивным протестующим и проводить массовые задержания,

– сказал заместитель министра внутренних дел Франции Лоран Нуньес.

Прибегнуть к таким крайним мерам безопасности власть заставили события прошлых выходных, когда митингующие так же громили магазины, рестораны и кафе и поджигали урны в центре Парижа. Тогда в столкновениях погибли четыре человека, еще более 130 получили ранения.

После этих событий власть приняла требования митингующих и отменила повышение налогов с 2019 года. Все ожидали речь президента. Но Эмануэль Макрон только пообщался с полицейскими и пожарными, которые разгоняли демонстрантов. И на этот раз французский президент воздержался от выступления. А вот его американский коллега уже прокомментировал события во французской столице.

Парижское соглашение не работает настолько хорошо для Парижа. Протесты и беспорядки по всей Франции. Люди не хотят платить большие суммы денег в основном третьим странам мира (которыми сомнительно управляют) для того, чтобы защитить окружающую среду. Они скандируют: "Мы хотим Трампа!" Люблю Францию,

– написал Трамп.

The Paris Agreement isn’t working out so well for Paris. Protests and riots all over France. People do not want to pay large sums of money, much to third world countries (that are questionably run), in order to maybe protect the environment. Chanting “We Want Trump!” Love France. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 8, 2018

Дональд Трамп очевидно имел в виду климатическое соглашение, в поддержку которого сегодня в Париже проходит еще одна акция. Но на фоне беспорядков в центре, о ней почти не вспоминают. А вот движение "желтых жилетов" вспоминают также в Бельгии и Нидерландах. Там проходят аналогичные акции.

В Брюсселе полиция задержала более 100 митингующих. В Амстердаме несколько десятков "желтых жилетов" с песнями и шутками прошлись по городу.