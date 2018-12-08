"Желтые жилеты" вышли с протестами на улицы еще одной страны ЕС

В Нидерландах сразу в нескольких городах проходит акция "желтых жилетов". Общей цели у активистов нет. Так, некоторые из них вышли на улицы из-за недовольства политикой правительства, другие требуют доступную медицину и образование, уменьшить налоги, и улучшить уровень жизни.

Об этом сообщает издание NOS.

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Демонстранты в желтых жилетах вышли на улицы не только в Париже и других городах Франции, это также происходит и в Нидерландах,

– говорится в сообщении.

Акции протеста проходят в Гааге, Роттердаме, Амстердаме, Маастрихте, Эйндховене и Алкмаре.

Известно, что в Гааге полиция перекрыла митингующим доступ к Бинненхофу, в котором расположены Генеральные штаты (парламент Нидерландов) и резиденция премьер-министра. Активистам предложили проводить демонстрацию на площади рядом с Бинненхофом.

В Роттердаме несколько человек прошли по мосту Эразма, а в Амстердаме митингующие собрались у Стопера – комплекса городской ратуши и главного оперного театра города. В целом, нидерландские акции не многочисленны.

Напомним, во Франции продолжаются масштабные акции "желтых жилетов", которые вышли на улицы из-за повышения цен на горючее. 1 декабря в Париже произошли столкновения между участниками акции протеста против повышения цен на топливо и полицией. В результате были задержаны более 400 человек. Полиции пришлось применить водометы и слезоточивый газ.



7 декабря стало известно об аресте около 700 школьников и студентов Франции. Их задержали за участие в беспорядках. Молодежь заблокировала более 200 школ, еще в более 100 заведений сорвали занятия.

Кто такие "желтые жилеты" и почему они протестуют?​Это водители, которые протестуют против повышения цен на топливо, экологического налога, а также против "несправедливой политики правительства", которая подрывает покупательную способность населения. Стихийное движение недовольных ростом цен на горючее возникло в социальных сетях. Протестующие узнают друг друга благодаря желтым аварийным жилетам, которые они кладут под лобовое стекло автомобилей.