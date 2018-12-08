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      "Желтые жилеты" вышли с протестами на улицы еще одной страны ЕС

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      В Нидерландах сотни "желтых жилетов" вышли на акции протеста
      В Нидерландах сотни "желтых жилетов" вышли на акции протеста / Фото из открытых источников

      В Нидерландах сразу в нескольких городах проходит акция "желтых жилетов". Общей цели у активистов нет. Так, некоторые из них вышли на улицы из-за недовольства политикой правительства, другие требуют доступную медицину и образование, уменьшить налоги, и улучшить уровень жизни.

      Об этом сообщает издание NOS.

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      Демонстранты в желтых жилетах вышли на улицы не только в Париже и других городах Франции, это также происходит и в Нидерландах,
      – говорится в сообщении.

      Акции протеста проходят в Гааге, Роттердаме, Амстердаме, Маастрихте, Эйндховене и Алкмаре.

      Известно, что в Гааге полиция перекрыла митингующим доступ к Бинненхофу, в котором расположены Генеральные штаты (парламент Нидерландов) и резиденция премьер-министра. Активистам предложили проводить демонстрацию на площади рядом с Бинненхофом.

      В Роттердаме несколько человек прошли по мосту Эразма, а в Амстердаме митингующие собрались у Стопера – комплекса городской ратуши и главного оперного театра города. В целом, нидерландские акции не многочисленны.

      Напомним, во Франции продолжаются масштабные акции "желтых жилетов", которые вышли на улицы из-за повышения цен на горючее. 1 декабря в Париже произошли столкновения между участниками акции протеста против повышения цен на топливо и полицией. В результате были задержаны более 400 человек. Полиции пришлось применить водометы и слезоточивый газ.

      7 декабря стало известно об аресте около 700 школьников и студентов Франции. Их задержали за участие в беспорядках. Молодежь заблокировала более 200 школ, еще в более 100 заведений сорвали занятия.

      Кто такие "желтые жилеты" и почему они протестуют?​Это водители, которые протестуют против повышения цен на топливо, экологического налога, а также против "несправедливой политики правительства", которая подрывает покупательную способность населения. Стихийное движение недовольных ростом цен на горючее возникло в социальных сетях. Протестующие узнают друг друга благодаря желтым аварийным жилетам, которые они кладут под лобовое стекло автомобилей.

      Теги: Новости политики Нидерланды протесты
      Источник: 24 Канал
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