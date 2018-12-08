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      "Жовті жилети" вийшли з протестами на вулиці ще однієї країни ЄС

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      У Нідерландах сотні "жовтих жилетів" вийшли на акції протестів
      У Нідерландах сотні "жовтих жилетів" вийшли на акції протестів / Фото з відкритих джерел

      У Нідерландах одразу в кількох містах проходить акція "жовтих жилетів". Спільної мети у активістів немає. Так, дехто з них вийшов на вулиці через невдоволення політикою уряду, інші вимагають доступну медицину та освіту, зменшити податки, та покращити рівень життя.

      Про це повідомляє видання NOS.

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      Демонстранти в жовтих жилетах вийшли на вулиці не тільки в Парижі та інших містах Франції, це також відбувається і в Нідерландах,
      – йдеться у повідомленні.

      Акції протесту проходять у Гаазі, Роттердамі, Амстердамі, Маастрихт, Ейндховені та Алкмар.

      Відомо, що в Гаазі поліція перекрила мітингувальникам доступ до Бінненхоф, в якому розташовані Генеральні штати (парламент Нідерландів) і резиденція прем'єр-міністра. Активістам запропонували проводити демонстрацію на площі поряд з Бінненхоф.

      У Роттердамі кількасот осіб пройшли по мосту Еразма, а в Амстердамі мітингувальники зібралися біля Стопера - комплексу міської ратуші і головного оперного театру міста. Загалом, нідерландські акції не багаточисельні.

      Нагадаємо, у Франції тривають масштабні акції "жовтих жилетів", які вийшли на вулиці через підвищення цін на пальне. 1 грудня у Парижі сталися сутички між учасниками акції протесту проти підвищення цін на паливо та поліцією. Внаслідок цього було затримано більше ніж 400 людей. Поліції довелося застосувати водомети та сльозогінний газ. 

      7 грудня стало відомо про арешт близько 700 школярів і студентів Франції. Їх затримали за участь у заворушеннях. Молодь заблокувала понад 200 шкіл, ще у більше ніж 100 закладів зірвали заняття.

      Хто такі "жовті жилети" і чому вони протестують?Це водії, які протестують проти підвищення цін на пальне, екологічного податку, а також проти "несправедливої політики уряду", що підриває купівельну спроможність населення. Стихійний рух незадоволених зростанням цін на пальне виник в соціальних мережах. Протестувальники впізнають один одного завдяки жовтим аварійним жилетам, які вони кладуть під лобове скло автомобілів.

      Теги: Новини політики протести Нідерланди
      Джерело: 24 Канал
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