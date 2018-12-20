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      Протести у Франції: кількість загиблих збільшилася

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      Протести у Франції: кількість загиблих збільшилася
      Протести у Франції: кількість загиблих збільшилася / Фото з відкритих джерел

      У четвер, 20 грудня, дев'ята людина загинула унаслідок протестів "жовтих жилетів", які вимагають відставки уряду та зменшення податків. Демонстранти продовжують блокувати пункти в'їзду на автомагістралі та транспортні розв'язки по всій країні.

      Про це повідомляє AP.

      Читайте також: У Франції хочуть видати премії копам, які працюють на протестах "жовтих жилетів"

      Міністр внутрішніх справ Крістоф Кастанер заявив, що жертва була учасником протесту у південно-західному місті Аген. Більше того, міністр закликав до спокою під час свят.

      Це повинно зупинитися. Дев'ять мертвих,
      – підкреслив Кастанер.

      Народний депутат Олів'є Дамусін зауважив, що протестувальник потрапив під вантажівку, і був місцевим лідером руху "жовтих жилетів". Відомо, що вісім інших також померли здебільшого через дорожньо-транспортні пригоди, пов'язані з блокуванням руху.

      Нагадаємо, що у Франції відбуваються протести "жовтих жилетів". Зокрема, 8 грудня у Парижі поліція застосувала сльозогінний газ та відтіснила щитами демонстрантів, відомих як "жовті жилети". Також вперше з 2005 року на вулиці Парижа вивели бронетранспортери. На вулицях міста з'явилися перші барикади, все місто затягнуло їдким чорним димом. Аби відгородитись від поліцейських, протестувальники використовують сміттєві баки, бетонні плити та навіть дерева.

      Хто такі "жовті жилети" і чому вони протестують?Це водії, які протестують проти підвищення цін на пальне, екологічного податку, а також проти "несправедливої політики уряду", що підриває купівельну спроможність населення. Стихійний рух незадоволених зростанням цін на пальне виник в соціальних мережах. Протестувальники впізнають один одного завдяки жовтим аварійним жилетам, які вони кладуть під лобове скло автомобілів.

      протести "жовтих жилетів" у франції: хроніка подій
      Теги: Новини Франції Протести "жовтих жилетів" Жертви Пальне протести
      Джерело: 24 Канал
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