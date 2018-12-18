01:38
19 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Суворе дитинство Поклонської. Путін сів на дно
      Вєсті Кремля
      21:33, 18 грудня
      Вєсті.UA: Об'єднання Яценюка з Вакарчуком. Шуфрич зірвав Медведчука
      Вєсті.UA
      20:20, 18 грудня
      Як іноземці безкарно грабують українську землю і заробляють на цьому мільйони
      ЦРУ
      09:00, 14 грудня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня
      Згадати Все: Номенклатурники vs радянські люди
      Згадати все
      22:29, 18 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      У Франції хочуть видати премії копам, які працюють на протестах "жовтих жилетів"

      94 Читать новость на русском
      У Франції хочуть видати премії копам, які працюють на протестах "жовтих жилетів"
      У Франції хочуть видати премії копам, які працюють на протестах "жовтих жилетів" / Фото з відкритих джерел

      Уряд Франції запропонував видати премію розміром у 300 євро поліцейським, які беруть участь у стримуванні протестів "жовтих жилетів". Мітингувальники вимагають відставки уряду та зменшення податків.

      Про це повідомляє Associated Press.

      Читайте також: Протести у Франції: як "жовті жилети" випробовують владу на міцність

      Відомо, що премію мають отримати 111 тисяч поліцейських та військових.

      Намагаючись заспокоїти поліцейську профспілку, яка вимагає покращення умов роботи, французький уряд цього вівторка запропонував заплатити усім поліцейським, що беруть участь у стримуванні агресивних протестів "жовтих жилетів", премію сумою в 300 євро,
      – зазначено у повідомленні.

      Крім того, ця ідея виникла після того, як французька поліцейська профспілка закликала своїх членів сповільнити роботу в знак протесту проти плану влади скоротити бюджет Міністерства внутрішніх справ на наступний рік.

      Нагадаємо, що у Франції відбуваються протести "жовтих жилетів". Зокрема, 8 грудня у Парижі поліція застосувала сльозогінний газ та відтіснила щитами демонстрантів, відомих як "жовті жилети". Також вперше з 2005 року на вулиці Парижа вивели бронетранспортери. На вулицях міста з'явилися перші барикади, все місто затягнуло їдким чорним димом. Аби відгородитись від поліцейських, протестувальники використовують сміттєві баки, бетонні плити та навіть дерева.

      Хто такі "жовті жилети" і чому вони протестують?Це водії, які протестують проти підвищення цін на пальне, екологічного податку, а також проти "несправедливої політики уряду", що підриває купівельну спроможність населення. Стихійний рух незадоволених зростанням цін на пальне виник в соціальних мережах. Протестувальники впізнають один одного завдяки жовтим аварійним жилетам, які вони кладуть під лобове скло автомобілів.

      Теги: Поліція Протести "жовтих жилетів" Новини Франції протести Пальне Еммануель Макрон
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за 18 грудня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 18 грудня: поділ ДФС і що чекає на храми УПЦ МП
      18 грудня , 22:05 Головні новини 18 грудня: поділ ДФС і що чекає на храми УПЦ МП
      3619
      Як екс-нардеп Червоненко поширює російські фейки
      18 грудня , 22:00 Як екс-нардеп Червоненко поширює російські фейки
      Дмитро Снєгирьов 1744
      Знаєшся на крафті: Відповідай на питання та вигравай подарунки
      14 грудня , 09:59 Знаєшся на крафті: Відповідай на питання та вигравай подарунки
      Топ різдвяних фільмів, які піднімуть настрій
      18 грудня , 20:40 Топ різдвяних фільмів, які піднімуть настрій
      52725
      Ветеран-дизайнер про тваринний страх, міфи і користь губки для взуття
      18 грудня , 20:00 Ветеран-дизайнер про тваринний страх, міфи і користь губки для взуття
      Євгенія Мазур 418
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      В Італії на авіашоу розбився винищувач: фото, відео
       24 вересня 2017 , 20:56
      Художник показав зворушливу карикатуру на прощання Обами
       12 січня 2017 , 05:37
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук