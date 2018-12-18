У Франції хочуть видати премії копам, які працюють на протестах "жовтих жилетів"

Уряд Франції запропонував видати премію розміром у 300 євро поліцейським, які беруть участь у стримуванні протестів "жовтих жилетів". Мітингувальники вимагають відставки уряду та зменшення податків.

Про це повідомляє Associated Press.

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Відомо, що премію мають отримати 111 тисяч поліцейських та військових.

Намагаючись заспокоїти поліцейську профспілку, яка вимагає покращення умов роботи, французький уряд цього вівторка запропонував заплатити усім поліцейським, що беруть участь у стримуванні агресивних протестів "жовтих жилетів", премію сумою в 300 євро,

– зазначено у повідомленні.

Крім того, ця ідея виникла після того, як французька поліцейська профспілка закликала своїх членів сповільнити роботу в знак протесту проти плану влади скоротити бюджет Міністерства внутрішніх справ на наступний рік.

Нагадаємо, що у Франції відбуваються протести "жовтих жилетів". Зокрема, 8 грудня у Парижі поліція застосувала сльозогінний газ та відтіснила щитами демонстрантів, відомих як "жовті жилети". Також вперше з 2005 року на вулиці Парижа вивели бронетранспортери. На вулицях міста з'явилися перші барикади, все місто затягнуло їдким чорним димом. Аби відгородитись від поліцейських, протестувальники використовують сміттєві баки, бетонні плити та навіть дерева.

Хто такі "жовті жилети" і чому вони протестують?Це водії, які протестують проти підвищення цін на пальне, екологічного податку, а також проти "несправедливої політики уряду", що підриває купівельну спроможність населення. Стихійний рух незадоволених зростанням цін на пальне виник в соціальних мережах. Протестувальники впізнають один одного завдяки жовтим аварійним жилетам, які вони кладуть під лобове скло автомобілів.