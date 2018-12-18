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      Во Франции хотят выдать премии копам, работающим на протестах "желтых жилетов"

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      Во Франции хотят выдать премии копам, работающим на протестах "желтых жилетов"
      Во Франции хотят выдать премии копам, работающим на протестах "желтых жилетов" / Фото из открытых источников

      Правительство Франции предложило выдать премию в размере 300 евро полицейским, которые участвуют в сдерживании протестов "желтых жилетов". Митингующие требуют отставки правительства и снижение налогов.

      Об этом сообщает Associated Press.

      Читайте также: Протесты во Франции: как "желтые жилеты" испытывают власть на прочность

      Известно, что премию должны получить 111 тысяч полицейских и военных.

      Читайте также: Пытаясь успокоить полицейский профсоюз, который требует улучшения условий работы, французское правительство в этот вторник предложило заплатить всем полицейским, участвующим в сдерживании агрессивных протестов "желтых жилетов", премию суммой в 300 евро,– говорится в сообщении.

      Кроме того, эта идея возникла после того, как французский полицейский профсоюз призвал своих членов замедлить работу в знак протеста против плана властей сократить бюджет Министерства внутренних дел на следующий год.

      Напомним, что во Франции происходят протесты "желтых жилетов". В частности, 8 декаюря в Париже полиция применила слезоточивый газ и оттеснила щитами демонстрантов, известных как "желтые жилеты". Также впервые с 2005 года на улицы Парижа вывели бронетранспортеры. На улицах города появились первые баррикады, весь город затянуло едким черным дымом. Чтобы отгородиться от полицейских, протестующие используют мусорные баки, бетонные плиты и даже деревья.

      Кто такие "желтые жилеты" и почему они протестуют?
      Это водители, которые протестуют против повышения цен на топливо, экологического налога, а также против "несправедливой политики правительства", что подрывает покупательную способность населения. Стихийное движение недовольных ростом цен на горючее возникло в социальных сетях. Протестующие узнают друг друга благодаря желтым аварийным жилетам, которые они кладут под лобовое стекло автомобилей.

      Теги: Полиция Протесты "желтых жилетов" Новости Франции протесты Горючее Эммануэль Макрон
      Источник: 24 Канал
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