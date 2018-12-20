Протесты во Франции: число погибших увеличилось

В четверг, 20 декабря, девятый человек погиб вследствие протестов "желтых жилетов", которые требуют отставки правительства и снижение налогов. Демонстранты продолжают блокировать пункты въезда на автомагистрали и транспортные развязки по всей стране.

Об этом сообщает AP.

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Министр внутренних дел Кристоф Кастанер заявил, что жертва была участником протеста в юго-западном городе Аген. Более того, министр призвал к спокойствию во время праздников.

Это должно остановиться. Девять мертвых,

– подчеркнул Кастанер.

Народный депутат Оливье Дамусин заметил, что протестующий попал под грузовик, и был местным лидером движения "желтых жилетов". Известно, что восемь других также умерли в основном из-за дорожно-транспортных происшествий, связанных с блокировкой движения.

Напомним, что во Франции происходят протесты "желтых жилетов". В частности, 8 мая в Париже полиция применила слезоточивый газ и оттеснила щитами демонстрантов, известных как "желтые жилеты". Также впервые с 2005 года на улицы Парижа вывели бронетранспортеры. На улицах города появились первые баррикады, весь город затянуло едким черным дымом. Чтобы отгородиться от полицейских, протестующие используют мусорные баки, бетонные плиты и даже деревья.

Кто такие "желтые жилеты" и почему они протестуют?Это водители, которые протестуют против повышения цен на топливо, экологического налога, а также против "несправедливой политики правительства", которая подрывает покупательную способность населения. Стихийное движение недовольных ростом цен на горючее возникло в социальных сетях. Протестующие узнают друг друга благодаря желтым аварийным жилетам, которые они кладут под лобовое стекло автомобилей.