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      Протесты во Франции: число погибших увеличилось

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      Протесты во Франции: число погибших увеличилось
      Протесты во Франции: число погибших увеличилось / Фото из открытых источников

      В четверг, 20 декабря, девятый человек погиб вследствие протестов "желтых жилетов", которые требуют отставки правительства и снижение налогов. Демонстранты продолжают блокировать пункты въезда на автомагистрали и транспортные развязки по всей стране.

      Об этом сообщает AP.

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      Министр внутренних дел Кристоф Кастанер заявил, что жертва была участником протеста в юго-западном городе Аген. Более того, министр призвал к спокойствию во время праздников.

      Это должно остановиться. Девять мертвых,
      – подчеркнул Кастанер.

      Народный депутат Оливье Дамусин заметил, что протестующий попал под грузовик, и был местным лидером движения "желтых жилетов". Известно, что восемь других также умерли в основном из-за дорожно-транспортных происшествий, связанных с блокировкой движения.

      Напомним, что во Франции происходят протесты "желтых жилетов". В частности, 8 мая в Париже полиция применила слезоточивый газ и оттеснила щитами демонстрантов, известных как "желтые жилеты". Также впервые с 2005 года на улицы Парижа вывели бронетранспортеры. На улицах города появились первые баррикады, весь город затянуло едким черным дымом. Чтобы отгородиться от полицейских, протестующие используют мусорные баки, бетонные плиты и даже деревья.

      Кто такие "желтые жилеты" и почему они протестуют?Это водители, которые протестуют против повышения цен на топливо, экологического налога, а также против "несправедливой политики правительства", которая подрывает покупательную способность населения. Стихийное движение недовольных ростом цен на горючее возникло в социальных сетях. Протестующие узнают друг друга благодаря желтым аварийным жилетам, которые они кладут под лобовое стекло автомобилей.

      протесты "желтых жилетов" во франции: хроника событий
       
      Теги: Новости Франции протесты Горючее Жертвы Протесты "желтых жилетов"
      Источник: 24 Канал
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