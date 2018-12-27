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      Протесты "желтых жилетов": отменят ли новогодние гуляния в Париже

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      Протесты "желтых жилетов"
      Протесты "желтых жилетов" / Фото из открытых источников

      Во французской столице Париже не будут отменять традиционные новогодние празднования на Елисейских полях, несмотря на новые акции "желтых жилетов".

      Такое решение приняли власти города, сообщает Figaro.

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      В Париже запланировано "звуковое и световое шоу" и фейерверк в новогоднюю ночь.

      В группах "желтых жилетов" в Facebook анонсирован новый сбор на Елисейских полях именно в новогоднюю ночь. Там отмечается, что цель сбора – "мирно и празднично продолжать борьбу". Кроме того, новогодняя ночь во Франции регулярно сопровождается преднамеренным сжиганием автомобилей.

      Напомним, что во Франции происходят протесты "желтых жилетов". В частности, 8 декабря в Париже полиция применила слезоточивый газ и оттеснила щитами демонстрантов, известных как "желтые жилеты". Также впервые с 2005 года на улицы Парижа вывели бронетранспортеры. На улицах города появились первые баррикады, весь город затянуло едким черным дымом. Чтобы отгородиться от полицейских, протестующие используют мусорные баки, бетонные плиты и даже деревья.

      Кто такие "желтые жилеты" и почему они протестуют? Это водители, которые протестуют против повышения цен на топливо, экологического налога, а также против "несправедливой политики правительства", что подрывает покупательную способность населения. Стихийное движение недовольных ростом цен на топливо возникло в социальных сетях. Протестующие узнают друг друга благодаря желтым аварийным жилетам, которые они кладут под лобовое стекло автомобилей.

      хроНИка событий

       

      Теги: Протесты Новогодние праздники Протесты "желтых жилетов" Новости Франции
      Источник: 24 Канал
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