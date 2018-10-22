12:04
23 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВАРИЯ С КРАНОМ В КИЕВЕ ТАРИФЫ НА ГАЗ ДТП С АКТЕРАМИ ДИЗЕЛЬ ШОУ ТОМОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сужение Киселева. Боярышня Захарова
      Вєсті Кремля
      21:27, 22 октября
      Вести.UA. Терминатор Витальевич. Какао Садового
      Вєсті.UA
      20:52, 22 октября
      Какую бизнес-империю спрятал скандальный ректор Згуровский за рубежом
      ЦРУ
      21:59, 18 октября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Государственные награды и не только
      Згадати все
      22:30, 19 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      АВАРИЯ С КРАНОМ В КИЕВЕ ТАРИФЫ НА ГАЗ ДТП С АКТЕРАМИ ДИЗЕЛЬ ШОУ ТОМОС

      На выборах в Польше побеждают инициаторы "антибандеровского закона"

      196 Читати новину українською
      Пока лидирует партия "Право и справедливость" Ярослава Качиньского
      Пока лидирует партия "Право и справедливость" Ярослава Качиньского / AP

      Евроскептики и националисты, которые инициировали так называемый "антибандеровский закон", побеждают на местных выборах в Польше, состоявшихся в воскресенье, 21 октября, в стране.

      Правящая партия "Право и справедливость" набирает треть голосов, передает DW

      Читайте также: Европейский суд заставил Польшу приостановить действие скандального судебного закона

      Еще почти четверть голосов – у оппозиционных либеральных сил. А замыкает тройку лидеров "Крестьянская партия", которая выступает за уголовное наказание за пропаганду идеологии ОУН-УПА. За них отдали свои голоса 15% избирателей.

      Такая тенденция наблюдается в большинстве округов, кроме Варшавы. Окончательные результаты выборов должны объявить 24 октября.

      Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что это лучшие результаты в истории Польши после ее выхода из социалистического лагеря.

      Тяжелый труд, усилия и служение народу – это те принципы, которые будут способствовать в победе на предстоящих выборах в Европарламент, так и в этих польского парламента,
      – сказал Моравецкий.

      Видео: комментарий премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого относительно выборов в стране

      Что такое "антибандеровский закон"?
      Закон Об Институте национальной памяти – это так называемый "антибандеровский закон". 6 февраля 2018 года данный документ подписал президент Польши Анджей Дуда. До того, 26 января, данный закон приняли в польском Сейме.
      Закон предусматривает уголовную ответственность каждому, кто на территории Польши публично будет употреблять термин "польские концлагеря", а также признает соучастие польского государства или его народа в Холокосте, или будет отрицать "преступления украинских националистов". Нарушителям в Польше будет грозить штраф, или тюремное заключение до трех лет.
      Мировое сообщество возмутилось принятием закона о "бандеризме". Особое недовольство было высказано Израилем и Украиной.

      Теги: Новости политики Новости Польши
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за 22 октября
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      "Виновны песня и клип Oxxxymiron": в России назвали неожиданную причину трагедии в Керчи
       22 октября , 21:23
      На моих глазах убили семерых, – журналист рассказал жуткие подробности теракта в отеле Кабула
       22 января , 15:03
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук