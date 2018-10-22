На выборах в Польше побеждают инициаторы "антибандеровского закона"

Евроскептики и националисты, которые инициировали так называемый "антибандеровский закон", побеждают на местных выборах в Польше, состоявшихся в воскресенье, 21 октября, в стране.

Правящая партия "Право и справедливость" набирает треть голосов, передает DW.

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Еще почти четверть голосов – у оппозиционных либеральных сил. А замыкает тройку лидеров "Крестьянская партия", которая выступает за уголовное наказание за пропаганду идеологии ОУН-УПА. За них отдали свои голоса 15% избирателей.

Такая тенденция наблюдается в большинстве округов, кроме Варшавы. Окончательные результаты выборов должны объявить 24 октября.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что это лучшие результаты в истории Польши после ее выхода из социалистического лагеря.

Тяжелый труд, усилия и служение народу – это те принципы, которые будут способствовать в победе на предстоящих выборах в Европарламент, так и в этих польского парламента,

– сказал Моравецкий.

Видео: комментарий премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого относительно выборов в стране

Что такое "антибандеровский закон"?

Закон Об Институте национальной памяти – это так называемый "антибандеровский закон". 6 февраля 2018 года данный документ подписал президент Польши Анджей Дуда. До того, 26 января, данный закон приняли в польском Сейме.

Закон предусматривает уголовную ответственность каждому, кто на территории Польши публично будет употреблять термин "польские концлагеря", а также признает соучастие польского государства или его народа в Холокосте, или будет отрицать "преступления украинских националистов". Нарушителям в Польше будет грозить штраф, или тюремное заключение до трех лет.

Мировое сообщество возмутилось принятием закона о "бандеризме". Особое недовольство было высказано Израилем и Украиной.