На выездах из Одессы и области установят блокпосты

Во избежание распространения COVID-19 в Одесской области планируют установить специальные блокпосты. Выборочно будут проводить осмотр и температурный скрининг.

На выездах из Одессы и области установят контрольные блокпосты. Об этом пишет местное издание "Думская" со ссылкой на пресс-службу Одесской ОГА.

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Тех, у кого скрининг обнаружит повышенную температуру, будут заворачивать назад. Пока речь не идет о полном ограничении движения в области. В то же время пока неизвестно, где именно будут стоять блокпосты.

По состоянию на 29 марта в Одессе зафиксировали 8 случаев инфицирования коронавирусом. Всего в Украине уже 418 подтвержденных больных COVID-2019, 9 человек умерли.

На прошлой неделе общественный транспорт Одессы перешел на специальный режим работы. Жителям города нельзя ездить в троллейбусах, трамваях и автобусах без надобности.

Перекрытие движения в областях из-за коронавируса

В Черновицкой области действует особый режим въезда и выезда в села, где есть вспышка инфекции: Лужаны, Великий Кучуров, Колинковцы и Топоровцы.

действует особый режим въезда и выезда в села, где есть вспышка инфекции: Лужаны, Великий Кучуров, Колинковцы и Топоровцы. Черновицкая областная комиссия по преодолению последствий эпидемии коронавируса будет обращаться к государственной комиссии. На Буковине хотят, чтобы действовал особый режим въезда и выезда. Кроме того, местные власти инициируют полный запрет межобластного передвижения пассажирского транспорта.

На Буковине хотят, чтобы действовал Кроме того, местные власти инициируют полный запрет межобластного передвижения пассажирского транспорта. Закарпатская область с 27 марта ввела жесткие ограничения для нераспространения коронавируса. В частности, в регионе перекрыли две автомобильные трассы, связывающие область со Львовской и Ивано-Франковской областями.



Что закрыто в Украине на время карантина / Инфографика 24 канала