На взятке поймали временного главу Госагентства по управлению зоной отчуждения

НАБУ и САП совместно разоблачили гендиректора государственного предприятия на даче взятки в. и. о. главы Госагентства по управлению зоной отчуждения (ГАЗО)

27 апреля руководителю госпредприятия сообщили о подозрении в преступлении по статье "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды служебному лицу", сообщили в пресс-службе НАБУ.

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Следствие задокументировало, что гендиректор госпредприятия передал исполняющему обязанности главы ГАЗО 210 тысяч гривен в обмен на согласование назначения ему годовой и ежеквартальной премий в более 430 тысяч гривен.

Расследование этих фактов детективы НАБУ проводят с марта 2020 года.

В Госагентстве по управлению зоной отчуждения одновременно сообщили, что в их помещении 27 апреля прошли обыски. В частности, правоохранители ознакомились с документами, которые могут быть связаны с возможным совершением преступления одним из бывших руководителей ГАЗО и государственного предприятия, входящего в сферу управления Агентства. Очевидно, получателем взятки является не действующий глава ГАЗО Сергей Калашник.

Во время обысков в ГАЗО правоохранителям предоставили копии и оригиналы запрашиваемых документов, которые могут быть связаны с делом, сообщили в ведомстве.

"Председатель Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Сергей Калашник заявил, что он будет всесторонне содействовать следствию и предоставлять все документы и информацию, которые помогут беспристрастно рассмотреть ситуацию", – сообщили в пресс-службе ГАЗО.