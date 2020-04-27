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      На хабарі спіймали тимчасового голову Держагентства з управління зоною відчуження

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      Сергія Калашника спіймали на отриманні хабара
      На хабарі спіймали т.в.о. голови Держагентства з управління зоною відчуження (ДАЗВ) / stopcor.org

      НАБУ та САП спільно викрили гендиректора державного підприємства на наданні хабара т.в.о. голови Держагентства з управління зоною відчуження (ДАЗВ)

      27 квітня очільнику держпідприємства повідомили про підозру у злочині за статтею "Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі", повідомили у пресслужбі НАБУ.

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      Слідство задокументувало, що гендиректор держпідприємства передав виконувачу обов'язків голови ДАЗВ 210 тисяч гривень в обмін на погодження призначення йому річної та щоквартальної премій у понад 430 тисяч гривень.

      Розслідування цих фактів детективи НАБУ проводять з березня 2020 року.

      У Держагентстві з управління зоною відчуження водночас повідомили, що в їхньому приміщенні 27 квітня відбулися обшуки. Зокрема, правоохоронці ознайомилися з документами, які можуть бути пов'язані із можливим скоєнням злочину одним із колишніх керівників ДАЗВ та державного підприємства, що входить до сфери управління Агентства. Очевидно, отримувачем хабара є не чинний голова ДАЗВ Сергій Калашник.

      Під час обшуків у ДАЗВ правоохоронцям надали копії та оригінали запитуваних документів, які можуть бути пов'язані зі справою, повідомили у відомстві.

      "Голова Державного агентства України з управління зоною відчуження Сергій Калашник заявив, що він всебічно сприятиме слідству та надаватиме усі документи й інформацію, які допоможуть неупереджено розглянути ситуацію", – повідомили у пресслужбі ДАЗВ.

      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Кримінальні новини САП НАБУ Хабар Корупція Чорнобиль
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