Чорнобильська зона отримала нового керівника: що відомо про Сергія Калашника

Кабінет Міністрів призначив Сергія Калашника головою Державного агентства України з управління зоною відчуження на 5 років. До цього моменту Калашник виконував обов'язки гендиректора Чорнобильської АЕС.

"Призначити Калашника Сергія Васильовича головою Державного агентства України з управління зоною відчуження з дати початку фактичного виконання ним посадових обов’язків строком на п’ять років з оплатою праці відповідно до законодавства, встановивши випробування строком на три місяці", – мовиться у постанові уряду №410-р від 13 квітня.

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Попередній голова ДАЗВ Віталій Петрук був звільнений у жовтні 2019 року.

Що відомо про Сергія Калашника

З березня 2019 року виконував обов'язки гендиректора Чорнобильської АЕС.

Раніше працював заступником керівника проєкту з будівництва нового безпечного конфайнмента у спільному підприємстві НОВАРКА (компанії VINCI CGP/ BOUYGUES).

Кандидатура Калашника входила до п'ятірки лідерів за результатами другого конкурсу на зайняття посади голови ДАЗВ. Окрім нього, уряду також рекомендували Євгена Гетьмана, Максима Шевчука, Олексія Сніховського і Катерину Павлову, яка наразі виконує обов'язки тимчасового керівника зони відчуження.

Чим займається Держагентство з управління зоною відчуження

Агентство реалізує державну політику у сферах:

управління зоною відчуження і зоною безумовного (обов'язкового) відселення та забезпечення бар'єрної функції зони відчуження;

поводження з радіоактивними відходами, відпрацьованим ядерним паливом та джерелами іонізуючого випромінювання;

забезпечення захисту населення від джерел іонізуючого випромінювання;

реабілітації радіаційно забруднених територій;

ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи;

фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до системи ДАЗВ України;

зняття з експлуатації енергоблоків Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему.

Що відомо про пожежі в Чорнобильській зоні? Рятувальники вже 11 день поспіль намагаються ліквідувати пожежу в Чорнобильській зоні відчуження, зокрема й на території обов'язкового відселення біля Котовського лісництва. Станом на 14 квітня відкритого вогню вже немає, спостерігають тління в окремих осередках. Однак є прогноз, що дим від згарища змінить напрям і почне валити прямо на Київ. Тим часом Кабмін виділив понад 100 мільйонів гривень з резервного фонду держбюджету для ліквідації цих пожеж.