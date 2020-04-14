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      Чорнобильська зона отримала нового керівника: що відомо про Сергія Калашника

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      Сергій Калашник став головою Державного агентства з управління зоною відчуження / undicz.dsns.gov.ua

      Кабінет Міністрів призначив Сергія Калашника головою Державного агентства України з управління зоною відчуження на 5 років. До цього моменту Калашник виконував обов'язки гендиректора Чорнобильської АЕС.

      "Призначити Калашника Сергія Васильовича головою Державного агентства України з управління зоною відчуження з дати початку фактичного виконання ним посадових обов’язків строком на п’ять років з оплатою праці відповідно до законодавства, встановивши випробування строком на три місяці", – мовиться у постанові уряду №410-р від 13 квітня.

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      Попередній голова ДАЗВ Віталій Петрук був звільнений у жовтні 2019 року.

      Що відомо про Сергія Калашника

      • З березня 2019 року виконував обов'язки гендиректора Чорнобильської АЕС.
      • Раніше працював заступником керівника проєкту з будівництва нового безпечного конфайнмента у спільному підприємстві НОВАРКА (компанії VINCI CGP/ BOUYGUES).
      • Кандидатура Калашника входила до п'ятірки лідерів за результатами другого конкурсу на зайняття посади голови ДАЗВ. Окрім нього, уряду також рекомендували Євгена Гетьмана, Максима Шевчука, Олексія Сніховського і Катерину Павлову, яка наразі виконує обов'язки тимчасового керівника зони відчуження.

      Чим займається Держагентство з управління зоною відчуження

      • Агентство реалізує державну політику у сферах:
      • управління зоною відчуження і зоною безумовного (обов'язкового) відселення та забезпечення бар'єрної функції зони відчуження;
      • поводження з радіоактивними відходами, відпрацьованим ядерним паливом та джерелами іонізуючого випромінювання;
      • забезпечення захисту населення від джерел іонізуючого випромінювання;
      • реабілітації радіаційно забруднених територій;
      • ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи;
      • фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до системи ДАЗВ України;
      • зняття з експлуатації енергоблоків Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему.

      Що відомо про пожежі в Чорнобильській зоні? Рятувальники вже 11 день поспіль намагаються ліквідувати пожежу в Чорнобильській зоні відчуження, зокрема й на території обов'язкового відселення біля Котовського лісництва. Станом на 14 квітня відкритого вогню вже немає, спостерігають тління в окремих осередках. Однак є прогноз, що дим від згарища змінить напрям і почне валити прямо на Київ. Тим часом Кабмін виділив понад 100 мільйонів гривень з резервного фонду держбюджету для ліквідації цих пожеж.

      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Чорнобиль Пожежа в Чорнобильській зоні Кабінет Міністрів України
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