Уряд виділив гроші на гасіння масштабних пожеж у Чорнобильській зоні

Кабмін виділив майже 45 мільйонів гривень з резервного фонду держбюджету для ліквідації пожеж у Чорнобильській зоні. Гроші підуть на забезпечення необхідними засобами підрозділів рятувальників.

Ситуація в зоні відчуження особливо небезпечна, адже може призвести до забруднення території радіоактивним пилом. Про це інформує пресслужба Міністерства енергетики та захисту довкілля.

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За інформацією Укргідрометцентру, тенденцією останніх років є підвищення температурного режиму та значне зростання кількості днів з максимальною температурою вище норми. Це призвело до виникнення періоду надзвичайної пожежної небезпеки по всій території України.

Що відомо про пожежі у зоні відчуження

Перша інформація про займання надійшла 4 квітня: горіла трава.

5 квітня загальна площа пожежі становила близько 100 гектарів.

Гасінню заважав підвищений радіаційний фон.

У ДСНС кажуть, що сьогодні ситуація є контрольованою. Радіаційний фон у Чорнобильській зоні нормалізувався. Рятувальники запевняють, що загрози населеним пунктам немає.

Вогонь, проте, наближається до Прип'яті.

Фахівці вважають, що забруднене повітря може дійти до Києва.

Правоохоронці вже затримали підозрюваного та вручили йому підозру – це 27-річний житель Поліського району на Київщині. Він каже, що підпалив дикорослу траву в декількох місцях поблизу покинутої місцевої ферми заради забави.

За повідомленням ДСНС, з початку року в зоні відчуження вже сталися 27 пожеж.

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