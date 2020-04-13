Уряд виділив гроші на гасіння масштабних пожеж у Чорнобильській зоні
Кабмін виділив майже 45 мільйонів гривень з резервного фонду держбюджету для ліквідації пожеж у Чорнобильській зоні. Гроші підуть на забезпечення необхідними засобами підрозділів рятувальників.
Ситуація в зоні відчуження особливо небезпечна, адже може призвести до забруднення території радіоактивним пилом. Про це інформує пресслужба Міністерства енергетики та захисту довкілля.
Актуально Назвали ймовірні причини масштабних пожеж у Чорнобильській зоні
За інформацією Укргідрометцентру, тенденцією останніх років є підвищення температурного режиму та значне зростання кількості днів з максимальною температурою вище норми. Це призвело до виникнення періоду надзвичайної пожежної небезпеки по всій території України.
Що відомо про пожежі у зоні відчуження
- Перша інформація про займання надійшла 4 квітня: горіла трава.
- 5 квітня загальна площа пожежі становила близько 100 гектарів.
- Гасінню заважав підвищений радіаційний фон.
- У ДСНС кажуть, що сьогодні ситуація є контрольованою. Радіаційний фон у Чорнобильській зоні нормалізувався. Рятувальники запевняють, що загрози населеним пунктам немає.
- Вогонь, проте, наближається до Прип'яті.
- Фахівці вважають, що забруднене повітря може дійти до Києва.
- Правоохоронці вже затримали підозрюваного та вручили йому підозру – це 27-річний житель Поліського району на Київщині. Він каже, що підпалив дикорослу траву в декількох місцях поблизу покинутої місцевої ферми заради забави.
- За повідомленням ДСНС, з початку року в зоні відчуження вже сталися 27 пожеж.
Чому не можна спалювати траву: дивіться відео 24 каналу
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