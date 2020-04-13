Правительство выделило деньги на тушение масштабных пожаров в Чернобыльской зоне
Кабмин выделил почти 45 миллионов гривен из резервного фонда госбюджета для ликвидации пожаров в Чернобыльской зоне. Деньги пойдут на обеспечение необходимыми средствами подразделений спасателей.
Ситуация в зоне отчуждения особенно опасна, ведь может привести к загрязнению территории радиоактивной пылью. Об этом информирует пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды.
Актуально Назвали вероятные причины масштабных пожаров в Чернобыльской зоне
По информации Укргидрометцентра, тенденцией последних лет является повышение температурного режима и значительное увеличение количества дней с максимальной температурой выше нормы. Это привело к возникновению периода чрезвычайной пожарной опасности по всей территории Украины.
Что известно о пожарах в зоне отчуждения
- Первая информация о возгорании поступила 4 апреля: горела трава.
- 5 апреля общая площадь пожара составила около 100 гектаров.
- Тушению мешал повышенный радиационный фон.
- В ГСЧС говорят, что сегодня ситуация является контролируемой. Радиационный фон в Чернобыльской зоне нормализовалось. Спасатели уверяют, что угрозы населенным пунктам нет.
- Огонь, однако, приближается к Припяти.
- Специалисты считают, что загрязненный воздух может дойти до Киева.
- Правоохранители уже задержали подозреваемого и вручили ему подозрение – это 27-летний житель Полесского района на Киевщине. Он говорит, что поджег дикорастущую траву в нескольких местах вблизи заброшенной местной фермы ради забавы.
- По сообщению ГСЧС, с начала года в зоне отчуждения уже произошло 27 пожаров.
Почему нельзя сжигать траву: смотрите видео 24 канала
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