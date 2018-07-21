На взятке задержали заместителя мэра Каменки-Днестровской

Чиновник руководил жилищно-коммунальным хозяйством города Каменка-Днепровская. Деньги требовал у предпринимателя за разрешение на установку МАФов на территории города. Во время обысков у него обнаружили 2000 долларов и еще 58 000 гривен.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

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"Деньги – 2 тысячи долларов – чиновник требовал за решение вопроса относительно предоставления разрешения исполнительным комитетом горсовета на размещение временных сооружений для предпринимательской деятельности на территории города", – отметила пресс-секретарь.

Изъятая взятка