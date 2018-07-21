На хабарі затримали заступника мера Кам'янки-Дністровської

Чиновник керував житлово-комунальним господарством у міста Кам'янка-Дніпровська. Гроші вимагав у підприємця за дозвіл на встанолення МАФів на території міста. Під час обшуків у нього виявили 2000 доларів та ще 58 000 гривень.

Про це повідомила речниця генпрокурора Лариса Сарган. Читайте також: У Житомирі капітана Нацполіції посадили на п'ять років за вимагання хабара "Гроші – 2 тисячі доларів – чиновник вимагав за вирішення питання щодо надання дозволу виконавчим комітетом міськради на розміщення тимчасових споруд для підприємницької діяльності на території міста", – зазначила речниця.

Вилучений хабар

Гроші, які вилучили у чиновника