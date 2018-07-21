На хабарі затримали заступника мера Кам'янки-Дністровської
Чиновник керував житлово-комунальним господарством у міста Кам'янка-Дніпровська. Гроші вимагав у підприємця за дозвіл на встанолення МАФів на території міста. Під час обшуків у нього виявили 2000 доларів та ще 58 000 гривень.
Про церечниця генпрокурора Лариса Сарган.
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"Гроші – 2 тисячі доларів – чиновник вимагав за вирішення питання щодо надання дозволу виконавчим комітетом міськради на розміщення тимчасових споруд для підприємницької діяльності на території міста", – зазначила речниця.
Вилучений хабар
Гроші, які вилучили у чиновника
Джерело: 24 Канал
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