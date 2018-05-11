На Закарпатье бетонный столб упал на 1,5-годовалого мальчика: ребенок погиб

Инцидент произошел 11 мая в городе Хуст на Закарпатье. В результате аварийной ситуации на улице Небесной сотни, бетонный столб упал на коляску, в которой был 1,5-годовалый мальчик. Ребенок погиб.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

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"Полиция на месте выяснила, что 63-летний водитель грузовика "Урал-375", житель села Березово, задел стрелой для выгрузки древесины металлический провод, который был протянут между двумя столбами. В результате бетонный столб упал на коляску, в которой был 1,5-годовалый мальчик. Ребенок погиб. Мать, жительница Хуста, получила телесные повреждения. После оказания медицинской помощи женщину отпустили домой", – рассказали в полиции.

Автомобиль доставили на штрафплощадку. По факту аварии в полиции начали следствие.

Отмечается, что у водителя взяли образцы крови, которые направили на экспертизу. Сейчас следователи Хустского отдела полиции открыли уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины, то есть нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть