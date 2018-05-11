На Закарпатті бетонний стовп впав на 1,5-річного хлопчика: дитина загинула

Інцидент стався 11 травня у місті Хуст, що на Закарпатті. В результаті аварійної ситуації, що склалася на вулиці Небесної сотні, бетонний стовп впав на візочок, в якому був 1,5-річний хлопчик. Дитина загинула.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

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"Поліція на місці з'ясувала, що 63-річний водій вантажівки "Урал-375", мешканець села Березово, зачепив стрілою для вивантаження деревини металевий провід, що був протягнутий між двома стовпами. У результаті бетонний стовп впав на візочок, в якому був 1,5-річний хлопчик. Дитина загинула. Мати, мешканка Хуста, отримала тілесні ушкодження. Після надання медичної допомоги жінку відпустили додому", – розповіли у поліції.

Автомобіль доставили на арештмайданчик. За фактом аварії у поліції розпочали слідство.

Зазначається, що у водія взяли зразки крові, які направили на експертизу. Наразі слідчі Хустського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого. Вирішується питання про обрання водієві міри запобіжного заходу.