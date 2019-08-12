На Закарпатье двенадцатилетний водитель стал виновником ДТП: 8 человек госпитализированы

В Тячевском районе произошло масштабное ДТП, которое спровоцировал 12-летний водитель квадроцикла. Против родителей, допустивших малолетнего сына к управлению квадроциклом, открыто уголовное производство.

ДТП произошло 11 августа в селе Угля Тячевского района. Трое детей реанимированы, об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Закарпатской области.

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Среди белого дня малолетний мальчик в одиночку управлял квадроциклом, внезапно выехав на встречную полосу. В этот момент он столкнулся автомобилем "Skoda Octavia", водителем которого оказался 35-летний житель соседнего села.

В результате столкновения пострадали оба водителя, а также шестеро пассажиров автомобиля "Skoda" – трое из которых дети в возрасте 13, 3 и 4 года.

Автотранспорт переместили на арестплощадку Тячевского отделения полиции.

Национальная полиция подчеркивает:

Взрослым следует помнить, что ребенок за рулем транспорта, не имея соответствующих водительских навыков, представляет опасность для себя и окружающих. Не позволяйте своим детям "развлекаться" за рулем автотранспорта, иначе это может привести к непоправимым последствиям.



ДТП на Закарпатье, которое спровоцировал 12-летний мальчик