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      На Закарпатье двенадцатилетний водитель стал виновником ДТП: 8 человек госпитализированы

      3 Читати новину українською
      На Закарпатье двенадцатилетний водитель стал виновником ДТП: 8 человек госпитализированы
      / http://tt.org.ua

      В Тячевском районе произошло масштабное ДТП, которое спровоцировал 12-летний водитель квадроцикла. Против родителей, допустивших малолетнего сына к управлению квадроциклом, открыто уголовное производство.

      ДТП произошло 11 августа в селе Угля Тячевского района. Трое детей реанимированы, об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Закарпатской области.

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      Среди белого дня малолетний мальчик в одиночку управлял квадроциклом, внезапно выехав на встречную полосу. В этот момент он столкнулся автомобилем "Skoda Octavia", водителем которого оказался 35-летний житель соседнего села.

      В результате столкновения пострадали оба водителя, а также шестеро пассажиров автомобиля "Skoda" – трое из которых дети в возрасте 13, 3 и 4 года.

      Автотранспорт переместили на арестплощадку Тячевского отделения полиции.

      Национальная полиция подчеркивает:

      Взрослым следует помнить, что ребенок за рулем транспорта, не имея соответствующих водительских навыков, представляет опасность для себя и окружающих. Не позволяйте своим детям "развлекаться" за рулем автотранспорта, иначе это может привести к непоправимым последствиям.

      ДТП на Закарпатті
      ДТП на Закарпатье, которое спровоцировал 12-летний мальчик

      Наслідки ДТП під Тячевом – 8 осіб постраждало
      Последствия управления автотранспортом ребенком – 8 человек пострадали в ДТП под Тячевом
       

      blog_ava
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      Теги: Новости Закарпатья Дети и несовершеннолетние Криминал
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