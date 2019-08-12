14:45
12 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін повчає Трампа. Суперсила Пині
      Вєсті Кремля
      22:50, 10 серпня
      Вєсті.UA. Жир: Що чекає на Луценка. Азартні зміни від Зеленського
      Вєсті.UA
      18:35, 10 серпня
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Кримінал Новини криміналу і ДТП
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      На Закарпатті дванадцятирічний водій став винуватцем ДТП: 8 осіб госпіталізовано

      535 Читать новость на русском
      На Закарпатті дванадцятирічний водій став винуватцем ДТП: 8 осіб госпіталізовано
      / http://tt.org.ua

      У Тячівському районі трапилася масштабна ДТП, яку спричинив 12-річний водій квадроцикла. Проти батьків, які допустили малолітнього сина до керування квадроциклом відкрито кримінальне провадження.

      ДТП трапилася 11 серпня у селі Угля, Тячівського району. Троє дітей реанімовано, про це повідомляє прес-служба Національної поліції у Закарпатській області. 

      Читайте також: У Києві іноземці намагалися переїхати чоловіка, який попросив вимкнути музику (відео 18+)

      Серед білого дня малолітній хлопчик самотужки керував квадроциклом, в один момент виїхавши на зустрічну смугу. Натомість він зіткнувся автомобілем "Skoda Octavia", водієм якого виявився 35-річний мешканець сусіднього села.

      Внаслідок зіткнення постраждали обидва водії, а також шестеро пасажирів автомобіля "Skoda" – троє із яких діти віком 13, 3 і 4 роки. 

      Автотранспорт перемістили на арештмайданчик Тячівського відділку поліції.

      Національна поліція наголошує:

      Дорослим слід пам’ятати, що дитина за кермом транспорту, не маючи відповідних водійських навичок, становить небезпеку для себе та оточуючих. Не дозволяйте своїм дітям "розважатися" за кермом автотранспорту, інакше це може призвести до непоправних наслідків.

      ДТП на Закарпатті
      ДТП на Закарпатті, яку спричинив 12-річний хлопчик

      Наслідки ДТП під Тячевом – 8 осіб постраждало
      Наслідки керування автотранспортом дитиною – 8 осіб постраждало в ДТП під Тячевом
       

      blog_ava
      Курс долара в Україні: прогноз на тиждень
      сьогодні
      29865
      Теги: Кримінал Діти і неповнолітні Новини Закарпаття
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Скандали в УПЛ – погрози "Динамо" через телепул, "Шахтар" проти титульного спонсора
      сьогодні , 14:28 Скандали в УПЛ – погрози "Динамо" через телепул, "Шахтар" проти титульного спонсора
      Ігор Саджениця 148
      Жану Нувелю – 74: приголомшливі споруди архітектора, які ви захочете побачити на власні очі
      сьогодні , 12:30 Жану Нувелю – 74: приголомшливі споруди архітектора, які ви захочете побачити на власні очі
      Марія Бондар 486
      10 найцікавіших фактів про пивоваріння в Україні
      сьогодні , 09:30 10 найцікавіших фактів про пивоваріння в Україні
      980
      Бойовики "ЛНР" стягнули до лінії фронту додаткові підрозділи
      сьогодні , 12:00 Бойовики "ЛНР" стягнули до лінії фронту додаткові підрозділи
      Дмитро Снєгирьов 1031
      "Балтийские тигры" могли бы прижиться на украинском Донбассе
      сьогодні , 08:50 "Балтийские тигры" могли бы прижиться на украинском Донбассе
      Максим Єфімов 1359
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук