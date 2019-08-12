На Закарпатті дванадцятирічний водій став винуватцем ДТП: 8 осіб госпіталізовано

У Тячівському районі трапилася масштабна ДТП, яку спричинив 12-річний водій квадроцикла. Проти батьків, які допустили малолітнього сина до керування квадроциклом відкрито кримінальне провадження.

ДТП трапилася 11 серпня у селі Угля, Тячівського району. Троє дітей реанімовано, про це повідомляє прес-служба Національної поліції у Закарпатській області.

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Серед білого дня малолітній хлопчик самотужки керував квадроциклом, в один момент виїхавши на зустрічну смугу. Натомість він зіткнувся автомобілем "Skoda Octavia", водієм якого виявився 35-річний мешканець сусіднього села.

Внаслідок зіткнення постраждали обидва водії, а також шестеро пасажирів автомобіля "Skoda" – троє із яких діти віком 13, 3 і 4 роки.

Автотранспорт перемістили на арештмайданчик Тячівського відділку поліції.

Національна поліція наголошує:

Дорослим слід пам’ятати, що дитина за кермом транспорту, не маючи відповідних водійських навичок, становить небезпеку для себе та оточуючих. Не дозволяйте своїм дітям "розважатися" за кермом автотранспорту, інакше це може призвести до непоправних наслідків.



ДТП на Закарпатті, яку спричинив 12-річний хлопчик