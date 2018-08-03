На Закарпатье двое военнослужащих продавали взрывчатку из военной части
Служба безопасности Украины разоблачила на Закарпатье двух военнослужащих, которые похищали взрывчатку из воинской части для дальнейшего сбыта.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
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Правоохранители задокументировали факт реализации военнослужащими 1,3 килограммов тротила, пяти детонаторов и патронов к автомату Калашникова,
– говорится в сообщении.
Военных задержали во время попытки продажи более семи килограммов тротила, двухсот граммов пластида, десятков электрических и механических детонаторов.
В настоящее время злоумышленники задержаны в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, решается вопрос об объявлении военным о подозрении в совершении преступления и избрания меры пресечения.
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