На Закарпатті двоє військовослужбовців продавали вибухівку з військової частини

Служба безпеки України викрила на Закарпатті двох військовослужбовців, які викрадали вибухівку з військової частини для подальшого збуту.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

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Правоохоронці задокументували факт реалізації військовослужбовцями 1,3 кілограмів тротилу, п’ятьох детонаторів та набоїв до автомата Калашникова,

– йдеться у повідомленні.

Військових затримали під час спроби продажу понад семи кілограмів тротилу, двохсот грамів пластиду, десятків електричних та механічних детонаторів.

На даний час зловмисники затримані згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, вирішується питання щодо оголошення військовим про підозру в скоєння злочину та обрання міри запобіжного заходу.