На Закарпатье горела Долина нарциссов: фото
На Закарпатье в Долине нарциссов вспыхнул пожар. Причина – сжигание сухой травы
В Хустском районе Закарпатской области горела сухая трава и кустарники на территории Карпатского биосферного заповедника "Долина нарциссов", говорится в сообщении Управления ГСЧС в фейсбуке.
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Спасатели тушили пожар в течение почти трех часов. Сколько гектаров заповедника выгорело – пока неизвестно.
Что известно о Долине нарциссов:
- "Долина нарциссов" – заповедный массив, расположенный в 4 километрах от Хуста на Закарпатье.
- Входит в сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО.
- Площадь – более 265 гектаров.
- Это крупнейший в Средней Европе центр произрастания нарцисса узколистного.
- Период массового цветения – вторая – третья декада мая.
- Появление долины связано с ледниковым периодом. Некоторые ученые считают, что с гор сполз огромный кусок земли вместе с уникальными растениями. После схода льда с гор стекало много воды. Из-за этого прошла акклиматизация, что способствовало цветению и распространению нарцисса.
- Во времена Австро-Венгрии местность принадлежала лесничеству, было ограничение на выпас скота.
- А вот в советские времена долину хотели перепахать, чтобы выращивать сельскохозяйственные культуры. Заповедник осушали. Было уничтожено 50 га нарциссов.
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