На Закарпатье горела Долина нарциссов: фото

На Закарпатье в Долине нарциссов вспыхнул пожар. Причина – сжигание сухой травы

В Хустском районе Закарпатской области горела сухая трава и кустарники на территории Карпатского биосферного заповедника "Долина нарциссов", говорится в сообщении Управления ГСЧС в фейсбуке.

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Спасатели тушили пожар в течение почти трех часов. Сколько гектаров заповедника выгорело – пока неизвестно.





Долина нарциссов в период цветения / Фото Туринформ Закарпатья

Что известно о Долине нарциссов: