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      На Закарпатье горела Долина нарциссов: фото

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      Пожар в Долине нарциссов тушили почти три часа / Управление ГСЧС Украины в Закарпатской области

      На Закарпатье в Долине нарциссов вспыхнул пожар. Причина – сжигание сухой травы

      В Хустском районе Закарпатской области горела сухая трава и кустарники на территории Карпатского биосферного заповедника "Долина нарциссов", говорится в сообщении Управления ГСЧС в фейсбуке.

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      Спасатели тушили пожар в течение почти трех часов. Сколько гектаров заповедника выгорело – пока неизвестно.


      Долина нарциссов в период цветения / Фото Туринформ Закарпатья

      Что известно о Долине нарциссов:

      • "Долина нарциссов" – заповедный массив, расположенный в 4 километрах от Хуста на Закарпатье.
      • Входит в сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО.
      • Площадь – более 265 гектаров.
      • Это крупнейший в Средней Европе центр произрастания нарцисса узколистного.
      • Период массового цветения – вторая – третья декада мая.
      • Появление долины связано с ледниковым периодом. Некоторые ученые считают, что с гор сполз огромный кусок земли вместе с уникальными растениями. После схода льда с гор стекало много воды. Из-за этого прошла акклиматизация, что способствовало цветению и распространению нарцисса.
      • Во времена Австро-Венгрии местность принадлежала лесничеству, было ограничение на выпас скота.
      • А вот в советские времена долину хотели перепахать, чтобы выращивать сельскохозяйственные культуры. Заповедник осушали. Было уничтожено 50 га нарциссов.
      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Новости Украины Чрезвычайное происшествие Экология Пожар ГСЧС Новости Закарпатья
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