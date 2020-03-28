На Закарпатті горіла Долина нарцисів: фото

На Закарпатті у Долині нарцисів спалахнула пожежа. Причина – спалювання сухої трави

У Хустському районі Закарпатської області горіла суха трава та чагарники на території Карпатського біосферного заповідника "Долина нарцисів", йдеться у повідомленні Управління ДСНС у фейсбуці.

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Рятувальники гасили пожежу протягом майже трьох годин. Скільки гектарів заповідника вигоріло – поки невідомо.





Долина нарцисів у період цвітіння / Фото Турінформ Закарпаття

Що відомо про Долину нарцисів: