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      На Закарпатті горіла Долина нарцисів: фото

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      Пожежу в Долині нарцисів гасили майже три години / Управління ДСНС України у Закарпатській області

      На Закарпатті у Долині нарцисів спалахнула пожежа. Причина – спалювання сухої трави

      У Хустському районі Закарпатської області горіла суха трава та чагарники на території Карпатського біосферного заповідника "Долина нарцисів", йдеться у повідомленні Управління ДСНС у фейсбуці.

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      Рятувальники гасили пожежу протягом майже трьох годин. Скільки гектарів заповідника вигоріло – поки невідомо.


      Долина нарцисів у період цвітіння / Фото Турінформ Закарпаття

      Що відомо про Долину нарцисів:

      • "Долина нарцисів" – заповідний масив, розташований за 4 кілометри від Хуста, що на Закарпатті.
      • Входить до мережі біосферних резерватів ЮНЕСКО.
      • Площа – понад 265 гектарів.
      • Це найбільший у Середній Європі осередок нарцису вузьколистого.
      • Період масового цвітіння нарцисів – друга – третя декада травня.
      • Поява долини пов'язана з льодовиковим періодом. Деякі вчені вважають, що з гір сповз величезний шмат землі разом з унікальними рослинами. Після сходу льоду з гір стікало багато води. Через це відбулася акліматизація, що сприяло цвітінню і поширенню нарцисів.
      • За часів Австро-Угорщини місцевість належала до лісництва, було обмеження на випасання худоби.
      • А от за радянських часів долину хотіли переорати, щоб вирощувати сільськогосподарські культури. Заповідник осушували. Було знищено 50 гектарів нарцисів.
      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Новини України Надзвичайні ситуації Екологія Пожежа ДСНС Новини Закарпаття
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