На Закарпатті горіла Долина нарцисів: фото
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На Закарпатті у Долині нарцисів спалахнула пожежа. Причина – спалювання сухої трави
У Хустському районі Закарпатської області горіла суха трава та чагарники на території Карпатського біосферного заповідника "Долина нарцисів", йдеться у повідомленні Управління ДСНС у фейсбуці.
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Рятувальники гасили пожежу протягом майже трьох годин. Скільки гектарів заповідника вигоріло – поки невідомо.
Що відомо про Долину нарцисів:
- "Долина нарцисів" – заповідний масив, розташований за 4 кілометри від Хуста, що на Закарпатті.
- Входить до мережі біосферних резерватів ЮНЕСКО.
- Площа – понад 265 гектарів.
- Це найбільший у Середній Європі осередок нарцису вузьколистого.
- Період масового цвітіння нарцисів – друга – третя декада травня.
- Поява долини пов'язана з льодовиковим періодом. Деякі вчені вважають, що з гір сповз величезний шмат землі разом з унікальними рослинами. Після сходу льоду з гір стікало багато води. Через це відбулася акліматизація, що сприяло цвітінню і поширенню нарцисів.
- За часів Австро-Угорщини місцевість належала до лісництва, було обмеження на випасання худоби.
- А от за радянських часів долину хотіли переорати, щоб вирощувати сільськогосподарські культури. Заповідник осушували. Було знищено 50 гектарів нарцисів.
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