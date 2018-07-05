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00:31, 4 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

На Закарпатье иностранец ударил ножом посетителя монастыря

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На Закарпатье иностранец ударил ножом посетителя монастыря
На Закарпатье иностранец ударил ножом посетителя монастыря / 24 канал

В селе Грушево на Закарпатье гражданин Грузии ударил ножом посетителя местного монастыря.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Закарпатской области.

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По информации пресс-службы, следственным судьей Тячевского районного суда удовлетворено ходатайство прокуратуры и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей гражданину Грузии, который на территории монастыря в селе Грушево Тячевского района ударил ножом закарпатца.

Установлено, что 31-летний подозреваемый начал ссору с потерпевшим, в ходе которой беспричинно ударил его ножом в ногу.

"Иностранцу уже объявлено о подозрении по ч. 4 ст. 296 УК Украины – хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающееся особой дерзостью или исключительным цинизмом, если они совершены с применением огнестрельного, холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений", – говорится в сообщении.

Досудебное расследование в указанном уголовном производстве продолжается под процессуальным руководством Тячевской местной прокуратуры.

Теги: Новости Украины Криминальные новости Новости Грузии Новости Закарпатья
Источник: 24 канал
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