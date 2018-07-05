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На Закарпатті іноземець ударив ножем відвідувача монастиря

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На Закарпатті іноземець ударив ножем відвідувача монастиря
На Закарпатті іноземець ударив ножем відвідувача монастиря / 24 канал

У селі Грушево на Закарпатті громадянин Грузії ударив ножем відвідувача місцевого монастиря.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Закарпатської області.

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За інформацією прес-служби, слідчим суддею Тячівського районного суду задоволено клопотання прокуратури та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою громадянину Грузії, який на території монастиря в селі Грушево, Тячівського району вдарив ножем закарпатця.

Наразі встановлено, що 31-річний підозрюваний розпочав сварку з потерпілим, у ході якої безпричинно вдарив його ножем в ногу.

"Іноземцю вже оголошено про підозру за ч. 4 ст. 296 КК України – хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмомякщо вони вчинені із застосуванням вогнепальної, холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень", – йдеться у повідомлені.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні триває під процесуальним керівництвом Тячівської місцевої прокуратури.

Теги: Новини України Новини Грузії Новини Закарпаття Кримінальні новини
Джерело: 24 канал
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