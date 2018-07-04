На Запоріжжі чоловік застрелив підлітка, який побив його за проукраїнські погляди

Правоохоронці затримали у Мелітополі Запорізької області місцевого жителя, який застрелив 19-річного студента.

Про це повідомили у Національній поліції.

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"Слідчо-оперативною групою встановлено, що вночі під час вживання спиртних напоїв між чоловіками виник конфлікт та бійка, в ході якої один із них вистрілив з саморобного вогнепального пристрою", – йдеться в повідомлені.

Його доставили до місцевої лікарні, в якій він від отриманих травм помер.

За даними порталу Местные вести, конфлікт виник через антиукраїнську позицію загиблого.

Під час розпивання спиртного студент запитав підозрюваного, чи за Україну він, а коли той відповів ствердно, назвав його "нацистом" і почав бити. Після цього чоловік пішов додому, а повернувся вже з саморобним пістолетом і вистрілив в нападника.