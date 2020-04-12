На Закарпатье массово расцвели сакуры, магнолии и миндаль: волшебные фото
Во многих городах Закарпатья расцвели сакуры и другие не менее экзотические деревья. Обычно на цветущее Закарпатье едут тысячи туристов, однако, не в этом году. Из-за вспышки коронавируса и строгих карантинных мер наслаждаться цветением сотен деревьев могут разве что местные жители.
Они и делятся в соцсетях фотографиями волшебного цветения. Так, в Мукачеве, Ужгороде, Виноградове массово зацвели сакуры, магнолии, миндаль и сливы Писсарди.
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В Мукачеве, к примеру, расположена самая длинная на Закарпатье аллея сакур. В длину она достигает 1,3 километра. Здесь растут 252 сакуры.
Магнолии в Мукачеве:
Сакуры расцвели в Мукачеве / Фото Туристско-информационный центр Мукачева
В Мукачеве расцвели сакуры / фото туристическо-информационный центр Мукачева
Аллея сакур в Мукачеве расположена на улице Ужгородской: карта
В Ужгороде больше всего сакур – в районе Галагов, построенном чехами в начале 20 века, в центре города.
Сад райских деревьев в Ужгороде:
Цветение магнолий в Ужгороде:
Каждую весну цветение сакур привлекает туристов в Ужгород – улочки города становятся самыми популярными местами для селфи примерно с середины апреля. В Ужгороде их почти 2 тысячи, а возраст некоторых из них достигает 100 лет. Впрочем, сейчас за право называться "столицей сакур" с Ужгородом соревнуется Мукачево.
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