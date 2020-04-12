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      На Закарпатті масово розцвіли сакури, магнолії та мигдаль: чарівні фото

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      Сакури у Мукачеві / Туристично-інформаційний центр Мукачева

      У багатьох містах Закарпаття розцвіли сакури та інші не менш екзотичні дерева. Зазвичай на заквітчане Закарпаття їдуть тисячі туристів, однак, – не цього року. Через спалах коронавірусу та суворі карантинні заходи насолоджуватися цвітінням сотень дерев можуть хіба що місцеві мешканці.

      Вони й діляться у соцмережах фотографіями чарівного цвіту. Так, у Мукачеві, Ужгороді, Виноградові масово зацвіли сакури, магнолії, мигдаль та сливи Піссарді.

      Тим часом В Україну йдуть сильні заморозки: де і коли буде найхолодніше

      В Мукачеві, приміром, розташована найдовша на Закарпатті алея сакур. У довжину вона сягає 1,3 кілометра. Тут росте 252 сакури.

      Магнолії в Мукачеві:


      Сакури розцвіли в Мукачеві / Фото Туристично-інформаційний центр Мукачева


      У Мукачеві розцвіли сакури / Фото Туристично-інформаційний центр Мукачева

      Алея сакур у Мукачеві розташована на вулиці Ужгородській: карта 

      В Ужгороді найбільше сакур — у районі Ґалаґов, збудованому чехами на початку 20 століття, в центрі міста.

      Сад райських дерев в Ужгороді:

      Цвітіння магнолій в Ужгороді:

      Щовесни цвітіння сакур скликає туристів до Ужгорода – вулички міста стають найпопулярнішими місцями для селфі приблизно від середини квітня. В Ужгороді їх майже 2 тисячі, а вік деяких з них сягає 100 років. Втім, зараз за право називатися "столицею сакур" із Ужгородом змагається Мукачево.

      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Ужгород Новини Закарпаття
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