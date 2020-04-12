На Закарпатті масово розцвіли сакури, магнолії та мигдаль: чарівні фото

У багатьох містах Закарпаття розцвіли сакури та інші не менш екзотичні дерева. Зазвичай на заквітчане Закарпаття їдуть тисячі туристів, однак, – не цього року. Через спалах коронавірусу та суворі карантинні заходи насолоджуватися цвітінням сотень дерев можуть хіба що місцеві мешканці.

Вони й діляться у соцмережах фотографіями чарівного цвіту. Так, у Мукачеві, Ужгороді, Виноградові масово зацвіли сакури, магнолії, мигдаль та сливи Піссарді.

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В Мукачеві, приміром, розташована найдовша на Закарпатті алея сакур. У довжину вона сягає 1,3 кілометра. Тут росте 252 сакури.

Магнолії в Мукачеві:



Сакури розцвіли в Мукачеві / Фото Туристично-інформаційний центр Мукачева



У Мукачеві розцвіли сакури / Фото Туристично-інформаційний центр Мукачева

Алея сакур у Мукачеві розташована на вулиці Ужгородській: карта

В Ужгороді найбільше сакур — у районі Ґалаґов, збудованому чехами на початку 20 століття, в центрі міста.

Сад райських дерев в Ужгороді:

Цвітіння магнолій в Ужгороді:

Щовесни цвітіння сакур скликає туристів до Ужгорода – вулички міста стають найпопулярнішими місцями для селфі приблизно від середини квітня. В Ужгороді їх майже 2 тисячі, а вік деяких з них сягає 100 років. Втім, зараз за право називатися "столицею сакур" із Ужгородом змагається Мукачево.