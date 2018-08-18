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На Закарпатье мощный ливень разрушил мост: фото

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В Рахове мощнаый ливень разрушил мост
В Рахове мощнаый ливень разрушил мост / moskal.in.ua

В пятницу, 17 августа, город Рахов, что на Закарпатье, накрыл мощный ливень. Паводковая волна, подмыла опоры моста через поток "Буркут" на дороге "Рахов – Косовская Поляна – Кобылецкая Поляна. В результате бетонное покрытие моста обвалилось, проезд транспорта здесь невозможен.

Об этом сообщил председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль.

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В течение ночи вода из центральной части Рахова пошла на спад, однако на улицах осталось немало снесенной с гор грязи, поломанных веток и тому подобное. Всего было подтоплено около пятидесяти частных домов, в десяти из них вода зашла в жилые комнаты. К счастью, никто из людей не пострадал, разрушений жилья нет,
– сообщил Москаль.

Относительно ситуации с мостом на дороге "Рахов – Косовская Поляна – Кобылецкая Поляна", то Москаль убеждает, что аварийный участок можно объехать другими улицами, потому заблокированных в результате обвала моста зданий нет.

Разрушенный мост в Рахове 

Разрушенный мост в Рахове

Напомним, ливень в Рахове длился всего полчаса, однако из-за снесенной с гор древесины был перекрыт поток Буркут. Вода вышла из берегов и затопила центральную часть Рахова, которая расположена в низине.

Теги: Новости Украины Непогода в Украине Новости Закарпатья
Источник: 24 Канал
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