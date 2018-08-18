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На Закарпатті потужна злива зруйнувала міст: фото

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У Рахові потужна злива зруйнувала міст
У Рахові потужна злива зруйнувала міст / moskal.in.ua

У п’ятницю, 17 серпня, місто Рахів, що на Закарпатті, накрила потужна злива. Паводкова хвиля, підмила опори мосту через потік "Буркут" на дорозі "Рахів – Косівська Поляна – Кобилецька Поляна". У результаті бетонне покриття мосту обвалилося, проїзд транспорту тут неможливий.

Про це повідомив голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль.

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Протягом ночі вода з центральної частини Рахова пішла на спад, однак на вулицях залишилося чимало знесеного з гір бруду, поламаних гілок тощо. Загалом було підтоплено близько п’ятдесяти приватних будинків, у десяти з них вода заходила в житлові кімнати. На щастя, ніхто з людей не постраждав, руйнувань житла немає,
– повідомив Москаль.

Щодо ситуації із мостом на дорозі "Рахів – Косівська Поляна – Кобилецька Поляна", то Москаль переконує, що аварійну ділянку можна об’їхати іншими вулицями, тому заблокованих внаслідок обвалу мосту будівель немає.


Зруйнований міст у Рахові 


Зруйнований міст у Рахові

Нагадаємо, злива у Рахові тривала всього півгодини, проте через знесену з гір деревину був перекритий потік Буркут. Вода вийшла з берегів і затопила центральну частину Рахова, яка розташована в низині.

Теги: Новини України Новини Закарпаття Негода в Україні
Джерело: 24 Канал
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