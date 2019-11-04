На Закарпатье мужчина переводил через госграницу вьетнамцев, маскируя их под диких животных

В Закарпатской области правоохранители обнаружили 12 нелегальных мигрантов из Вьетнама. Житель Закарпатья пытался переправить их через государственную границу в Венгрию, маскируя от тепловизоров и имитируя следы животных.

Нарушители были задержаны в 300 метрах от границы с Венгрией. Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

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По данным пограничников, в группу иностранцев входило 12 человек, среди которых 7 мужчин и 5 женщин. Документов с собой они не имели, однако назвались гражданами Вьетнама.

Во время задержания 26-летний мужчина пытался оказывать физическое сопротивление.

Нелегалы имели при себе маскировочные накидки, которые должны были помочь им оставаться незамеченными для тепловизоров, спальный мешок, а также у одного из задержанных пограничники обнаружили имитатор следа дикого животного.

На нарушителей составлены протоколы за попытку нарушения границы.

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Смотрите видео задержания нарушителей границы