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      На Закарпатье мужчина переводил через госграницу вьетнамцев, маскируя их под диких животных

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      Пограничники поймали нелегалов на Закарпатье
      Пограничники поймали нелегалов на Закарпатье / dpsu.gov.ua/

      В Закарпатской области правоохранители обнаружили 12 нелегальных мигрантов из Вьетнама. Житель Закарпатья пытался переправить их через государственную границу в Венгрию, маскируя от тепловизоров и имитируя следы животных.

      Нарушители были задержаны в 300 метрах от границы с Венгрией. Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

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      По данным пограничников, в группу иностранцев входило 12 человек, среди которых 7 мужчин и 5 женщин. Документов с собой они не имели, однако назвались гражданами Вьетнама.

      Во время задержания 26-летний мужчина пытался оказывать физическое сопротивление.

      Нелегалы имели при себе маскировочные накидки, которые должны были помочь им оставаться незамеченными для тепловизоров, спальный мешок, а также у одного из задержанных пограничники обнаружили имитатор следа дикого животного.

      На нарушителей составлены протоколы за попытку нарушения границы.

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      Смотрите видео задержания нарушителей границы

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Закарпатья Госпогранслужба Новости Украины
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